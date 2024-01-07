В умовах нового врожаю, Україні треба загалом відвантажувати щонайменше 6 млн тонн агропродукції на місяць, зазначив експерт.

У грудні Україна мала один з найкращих показників агроекспорту Чорним морем за увесь період воєнного стану - 4,8 млн тонн зернових.

"Завдяки Збройним силам України, розроблений механізм руху гуманітарним коридором через Чорне море. І в грудні ми мали один з найкращих показників за увесь період воєнного часу в Україні, тому що експортували 4,8 млн тонн зернових. Це, мабуть, як в один з найкращих місяців, коли працювала "зернова ініціатива", - сказав в ефірі інформаційного телемарафону заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Тому, як він підкреслив, Чорне море є вагомим внеском в альтернативну можливість руху експорту української продукції. Водночас продовжують працювати річкові порти через Дунай, а також - сухопутні маршрути, зокрема, через Словаччину, Румунію, Молдову.

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"В умовах нового врожаю, який ми маємо в цьому сезоні, Україні треба загалом відвантажувати щонайменше 6 млн тонн на місяць", - зазначив експерт.

Важливі новини України про експорт вітчизняних товарів у 2023 році - зараз це варто прочитати

Міністр економіки Юлія Свириденко наголосила, що надходження від експорту торік сягнули одного з найнижчих показників за останнє десятиліття. Це очікуваний та об’єктивний результат, який став наслідком проблем в логістиці.

За даними Мінекономіки, експорт товарів з України за 2023 рік у вартісному вимірі впав на 18,7% - до 35,8 млрд доларів. У фізичних показниках обсяги експорту склали майже 100 млн тонн.

Зокрема, минулого року натуральні обсяги експорту молочних продуктів скоротилися на 4%, а грошова виручка впала на 38%. У 2023 році Україна експортувала 108 тис. тонн молочних продуктів на суму 253 млн дол.

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