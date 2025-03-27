Американці без яєць: чи врятує їх Україна і скільки нам це коштуватиме

Останні місяці США переживають справжню яєчну кризу. УНІАН поспілкувався з фахівцями та з’ясував, як може наша країна допомогти Америці, та чи варто самим українцям готуватись до зростання цін напередодні Великодня.

Американським споживачам не звикати до зростання вартості повсякденних товарів, зокрема, продуктів харчування. У січні 2025 року інфляція в Америці зросла до 3%, що стало максимумом за останні півроку. Продовжили ціни зростати і у лютому та березні, хоч і трошки нижчими темпами.

Найбільшу динаміку продемонстрували курячі яйця, чим немало здивували місцеве населення та й увесь світ, який звик вбачати у США символ стабільності та достатку. Але відео, які облетіли світ, із натовпами американців, що влаштовували бійки посеред магазинів за десяток яєць, нагадували, скоріше, кадри з РФ, аніж з країни-лідера демократичного світу.

Через стрімке зростання яєчних цін, спричинене спалахом пташиного грипу, ритейлери США були змушені піти на екстрені заходи. Це викликало дефіцит, паніку серед населення, а подекуди навіть крадіжки популярного продукту з магазинів.

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Американська історія: що трапилось зі 150 мільйонами курей

Пташиний грип переслідує фермерів США вже давно – щонайменше із січня 2022 року. Відомо, що з початку епідемії по всій Америці знищили більше 145 мільйонів курей та інших свійських птахів (причому не тільки хворих – такі епідеміологічні правила).

Наприкінці минулого року ситуація погіршилася. Як у лютому повідомило BBC, лише у листопаді-грудні американцям довелося позбутися близько 17 мільйонів ​​птахів. Це призвело до ще більшого зростання цін.

За даними Міністерства сільського господарства США, ціни на яйця в Америці за кілька місяців зросли із приблизно 3,4 доларів за десяток до понад 8 доларів (за поточним курсом – більше 330 гривень) – принаймні, таку ціну можна було побачити у магазинах наприкінці лютого-на початку березня. Це більш ніж 2-3 рази дорожче, ніж у Європі.

Не дивно, що ця ситуація стала поживним ґрунтом для гучних політичних заяв. Так, Ілон Маск знайшов крайнього в особі екс-президента США Джо Байдена, звинувативши його у "вбивстві" мільйонів курей.

"За наказом адміністрації Байдена відбулося божевільне вбивство 150 мільйонів курей-несучок", – йдеться у заяві мільярдера.

У свою чергу, демократи відповідають, що то було вимогою Міністерства сільського господарства, яке таким чином намагалося стримати поширення захворювання.

Як би там не було, факт залишається фактом – ціни на, здавалось би, базовий продукт у США зростають шаленими темпами, що вже змушує громадян скорочувати витрати на розваги, одяг а інші неосновні потреби. Супермаркети, у свою чергу, вводять обмеження на кількість яєць, які можна придбати в одні руки. А заклади харчування – вводять доплату за кожне яйце.

Яйця для США, або чи зможе Україна допомогти союзнику

Сполучені Штати вже звернулись до європейців із проханням допомогти впоратися з цінами, що стрімко зростають. Зокрема, американці попросили яєчної підмоги у Данії, якій ще нещодавно погрожували анексією Гренландії.

Втім, країни ЄС, навіть якби хотіли, мало чим можуть допомогти Штатам, адже вони зосереджені на забезпеченні поставок для споживачів в самому блоці і не мають надлишку. Дають про себе знати і гігієнічні вимоги та інші регуляторні стандарти – експортовані з Євросоюзу яйця повинні пройти додаткову обробку, перш ніж потрапити до споживачів у США

А як справи з курячими яйцями в Україні? Одразу варто сказати, що таких проблем із виробництвом, як у США, в нашій країні немає. Як заявили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ), за січень в Україні виробили 784 мільйони яєць. Це на 0,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зростання невелике, однак воно має місце.

Близько 65% яєць зі всієї кількості виробляється на підприємствах, а ще приблизно 35% – у господарствах населення. Аналітики додають, що з настанням тепла можна очікувати на збільшення пропозиції на ринку.

При цьому ми збільшуємо поставки на міжнародні ринки. У січні-лютому 2025 року Україна експортувала понад 20 тисяч тонн яєць: це вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Виручка від експорту за два місяці цього року зросла у 2,1 рази і склала 23 мільйони доларів.

Загалом за увесь 2024 рік ми поставили за кордон 77,8 тисяч тонн яєць, що на 59,4 відсотка більше, ніж у 2023-му, і отримали за це 72,8 мільйона доларів (зростання на 22%).

Втім, незважаючи на оптимістичні цифри, Україна навряд чи зможе якось суттєво допомогти США, адже головними покупцями українських яєць традиційно виступають інші країни: Нідерланди, Ізраїль, Польща та Італія.

"Український експорт яєць залежить від логістики та орієнтований на Ізраїль та країни Близького Сходу", – розповідають УНІАН у пресслужбі мережі супермаркетів АТБ.

Як зазначають у Союзі птахівників України, українські підприємтсва і раді були б відкрити для себе ринок США, але одного бажання мало – для цього необхідно мати необхідні дозволи, а також санітарні та ветеринарі сертифікати.

"‎Українські виробники яєць зацікавлені в експорті своєї продукції до США, однак на сьогодні не узгоджені умови доступу до американського ринку, зокрема щодо оцінки системи державного контролю за експортом продукції птахівництва з України та не погоджено форми міжнародних ветеринарних сертифікатів на експорт продукції", – розповідають агенції УНІАН у профільному об’єднанні.

Водночас, фахівці зазначають, що простіше було б надати "руку допомоги" у вигляді яєчних продуктів: рідких сумішей, порошків та заморожених мас.

"Виходячи із того, що ринкові стандарти для яєць суттєво відрізняються в наших країнах, то українські експортери могли б постачати яйця для переробки на яєчні продукти, які потім використовуються в харчовій промисловості. Таким чином це дало б можливість диверсифікувати канали імпорту яєць на американський ринок та стабілізувати цінову ситуацію на ринку. Разом з тим, вже зараз в США спостерігається зменшення випадків спалахів хвороби та зниження цін на яйця практично по всіх регіонах, зокрема через зменшення попиту та збільшення імпорту продукції"‎.

Цікаво, що питання можливості українського експорту до США вже стало темою для спекуляцій. Нещодавно у мережі поширювали повідомлення, що Київ нібито має намір відправити американцям яйця в обмін на військову та фінансову допомогу.

Багато хто в це повірив, однак насправді українські відомства не анонсували жодних поставок, а видання The Washington Post, яке поширило дану інформацію, просто процитувало "жарт" анонімного українського чиновника.

Прогноз на квітень: чи варто українцям запасатись яйцями

Звичайних українців проблеми американців не надто турбують – це логічно з урахуванням труднощів, з якими кожен день стикаються громадяни нашої країни. Однак вже скоро в Україні будуть святкувати Великдень, і питання цін на яйця знову опиниться на порядку денному.

Українці добре знають, що таке яєчна криза – ми через таку проходили восени та взимку 2022 року, коли ціни за десяток підкочили у понад два рази і подекуди сягали 80 та навіть 100 гривень. Штормило ціни на популярний продукт і у 2023 році. Щоправда, в Україні такі стрибки цін були спричинені не хворобою птахів, як у США, а сезонними факторами (восени яйця завжди дорожчають через зниження несучості та витрат на опалення), зростанням вартості кормів, і, що найголовніше, руйнуванням значної частини українських виробничих потужностей разом з поголів’ям внаслідок війни.

Тим паче, що багато хто тримає в пам’яті осінні "флешбеки" 2024 року із різкими стрибками цін на картоплю, капусту та інші популярні овочі. Вартість деяких категорій тоді зросла у 2-3 рази порівняно з позаминулим роком.

Так чого ж чекати від цін на яйця цієї весни? Ми поспілкувались з експертами та дійшли висновку, що боятися нічого. Ціни на яйця не тільки не злетять, але й, можливо, дещо знизяться ближче до середини квітня.

"На Великдень ціна трохи знизиться – це пов’язано з приходом тепла та початком розносу домашньої птиці (збільшення яйця у домашніх господарств)", – розповідають нам представники "АТБ-Маркет".

Схожої точки зору притримуються і представники інших торгівельних мереж.

"Якщо аналізувати поточну ситуацію на ринку, то попит на яйця дещо знизився, що зумовлено зростанням ціни на 15 відсотків протягом останнього місяця, – кажуть агенції УНІАН у пресслужбі "ЕКО-маркет". – Водночас минулого тижня спостерігалося незначне зниження закупівельної вартості через накопичення продукції у виробників. Це означає, що ціна на полиці поступово коригуватиметься. Щодо Великодня, постачальники, ймовірно, намагатимуться утримати поточний рівень цін, однак складно передбачити, наскільки їм це вдасться. Варто зазначити, що попит на яйця перед святами вже не такий високий, як у попередні роки".

У мережі заспокоюють, що у будь-якому разі дефіциту яєць в Україні не прогнозується.

"Ситуація в Україні суттєво відрізняється від тієї, що склалася у США. В нашій країні достатньо продукції на ринку, тож дефіциту очікувати не варто. Якщо ціна збережеться на рівні до 6 гривень за яйце, то його вистачить для всіх споживачів", - додають у "ЕКО-маркеті".

Водночас дехто з експертів допускає певне подорожчання. Нещодавно заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що підвищений попит на продукт може призвести до зростання цін на яйця у межах 10 відсотків.

Втім, навіть при негативному сценарії ціни на яйця навряд чи битимуть рекорди. Набагато більшою проблемою для гаманців українців стане подальше подорожчання овочів, фруктів, молочних продуктів та решти товарів, вартість яких продемонструвала злети за останні півроку і, схоже, найближчим часом не збирається зупинятись.

Ілля Ведмеденко