З 26 червня росіяни відмовляються проводити інспекції суден, що прямують до українських портів.

В територіальних водах Туреччини заблоковано 29 суден, які мали б доставити понад 1,4 млн тонн української агропродукції для країн Азії та Африки. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"З 26 червня росіяни відмовляються проводити інспекції суден, що прямують до українських портів під завантаження. 29 суден, які мали б доставити понад 1,4 мільйони тонн агропродукції для країн Азії та Африки, наразі заблоковано в територіальних водах Туреччини", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку липня з чорноморських портів вийшло 6 суден. Сукупно на них було завантажено тільки 215 тисяч тонн агропродукції.

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Наразі, за даними відомства, у порту Одеси завершується завантаження 85 тисяч тонн зерна для Єгипту. Це останні два балкери, які очікували завантаження.

Також флоту під завантаження вже немає у порту Чорноморська. Останні судна з агропродукцією було відправлено минулого тижня до Китаю та Тунісу.

Разом з тим понад 2 місяці не працює порт Південний, бо росіяни "викреслюють" усі судна, які прямують до нього.

За інформацією міністерства, у період з 1 червня по 10 липня із запланованих 150 інспекцій суден (як вхідного, так і вихідного флоту) відбулось лише 70 через відмову росіян проводити перевірки. Наступна інспекція запланована на 14 липня. Зараз в зоні інспектування залишився лише вхідний флот.

У відомстві підрахували, що "зерновим коридором" з 1 серпня 2022 року експортовано понад 33 млн тонн продукції українських аграріїв до 45 країн світу.

Українська сторона наголошує, що завжди виконувала і готова надалі виконувати ті зобов’язання, які брала на себе, коли підписувала Зернову угоду. Також закликає світ дотримуватися міжнародного морського права і забезпечити вільне торговельне судноплавство.

"Зернова угода" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 17 липня закінчується термін дії "зернової угоди", яку уклали минулого літа за сприяння ООН та Туреччини і яка була за майже рік декілька разів пролонгована. Проте за цей період росіяни всіляло перешкоджали нормальній роботі цієї ініціативи.

Наразі Росія вже заявила, що не має наміру її продовжувати після 17 липня і вимагає, щоб з неї зняли частину санкцій і почали купувати її товари.

Натомість Україна розглядає на такий випадок "План Б" для організації експорту без участі росіян в "угоді". Зокрема, це полягає в розвитку експорту через Дунайські порти України в кооперації з Молдовою та Румунією.

Також Україна від Туреччини отримала підтвердження, що вони готові своїми військово-морськими силами гарантувати проходження суден із українським зерном "коридором" до Босфору, якщо Росія вийде з угоди.

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