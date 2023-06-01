Деякі судна очікують інспекції СКЦ понад 3 місяці.

Зернова ініціатива знову зупинена, оскільки Росія заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх українських портів, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.

"Спільний координаційний центр (СКЦ) в Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня через чергову безпідставну відмову російської делегації реєструвати вхідний флот до участі в Ініціативі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 30 та 31 травня Росія без пояснень зареєструвала для інспекції лише одне вхідне судно на порт "Чорноморськ", в той час коли інші сторони СКЦ підтвердили до участі в Чорноморській ініціативі 10 суден на три порти.

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"В черзі на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікують 50 суден, на які має бути завантажено 2,4 мільйона тонн продовольства для світу. Це майже вдвічі більший обсяг, ніж було експортовано в травні. Деякі судна очікують інспекції СКЦ понад 3 місяці. Це понад 1 мільярд доларів збитків, які позначаються на кінцевій вартості продовольства для світу", - наголошують у міністерстві.

Повідомляється, що українська делегація направила лист до Секретаріату СКЦ з вимогою відновити повноцінну роботу в складі трьох інспекційних команд та дев’яти інспекцій на день, як того вимагають процедури СКЦ.

У міністерстві нагадали, що саботаж та гальмування роботи з боку російської делегації в СКЦ продовжується вже сім місяців, в результаті чого світ недоотримав мінімум 20 мільйона тонн продовольства.

Зернова угода - що відомо

У липні минулого року було підписано угоду про розблокування трьох українських портів для експорту українського збіжжя. З того часу Росія кілька разів блокувала інспекцію суден у Чорному морі без пояснення причин.

Після останнього продовження дії угоди 17 травня РФ все одно продовжувала блокувати найбільший з портів угоди - "Південний".

Також 26 травня Росія вкотре оголосила про те, що збирається вийти з угоди, якщо не будуть задоволені її вимоги - щодо транзиту російського аміаку та підключення "Россельхозбанку" до міжнародної міжбанківської системи SWIFT.

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