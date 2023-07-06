Захисники стверджують, що припинення угоди може призвести до зростання витрат українських фермерів, а деякі регіони України скоротять виробництво в 2024 році.

Чорноморські порти України майже спорожніли, оскільки об'єднаний центр, якому доручено затверджувати їх, буксує. Ті деякі судна з українським зерном, які залишилися, проходять інспекцію насилу.

Як пише Bloomberg, російські чиновники продовжують виступати проти продовження угоди, а Київ звинувачує Москву в спробі саботувати її. З моменту укладення угоди на світові ринки було поставлено майже 33 млн тонн зернових культур, що допомогло знизити ціни на продовольство і підтримати сектор. Пакт укладено до 17 липня і зараз сторони працюють над його продовженням. ЄС, США і ООН виступають за, Росія проти.

Захисники стверджують, що припинення угоди може призвести до зростання витрат українських фермерів, а деякі регіони України скоротять виробництво в 2024 році. На початку червня пропускалося менше двох суден на день, що значно нижче експортних можливостей. Намагаючись врятувати угоду, чиновники ЄС і ООН розглядають можливість надання поступок Россельхозбанку, який потрапив під санкції. Але навіть в цьому випадку російське міністерство відкинуло компроміс, заявивши, що він нездійсненний. Припинення поставок призведе до того, що більше врожаю буде направлено на українські річкові порти на Дунаї, а також на залізничний і автомобільний транзит через кордон з ЄС.

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Але виникає проблема: вартість збільшується, коли зерно перевозиться на великі відстані залізницею. Kernel Holding SA, головний експортер соняшникової олії в країні, заявив, що готовий продовжувати поставки, якщо військові і Міністерство інфраструктури схвалять це.

Минулого місяця уряд України створив страховий фонд у розмірі 547 млн доларів для компенсації компаніям, чиї судна слідують в чорноморські порти країни, якщо угода припиниться. Але в Туреччині впевнені, що майбутні українські поставки виглядають малоймовірними, якщо угода припинить свою дію.

Зернова угода-подробиці

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, агресор не має наміру продовжувати угоду про роботу зернового коридору для експорту українського зерна.

Кожен раз, коли наближається період продовження угоди по зерну, Росія "грає на межі війни" з їжею на столах людей по всьому світу. Таку заяву зробила постійний представник Великобританії в ООН Барбара Вудворд, зазначивши при цьому, що впливові країни нехтують своїми обов'язками, саме тому Британія має намір стати провідником прогресу, щоб змінити ситуацію.

Україна розглядає "План Б" для організації експорту без участі росіян у Чорноморській зерновій ініціативі, зокрема, через розвиток експорту через Дунайські порти України в кооперації з Молдовою та Румунією.