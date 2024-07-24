Зазначається, що через зростання цін на каву люди все частіше варять її вдома.

Ціни на каву по всьому світу зростають. Любителям підбадьорливого напою доведеться розщедритися, а також зростають ризики, пов'язані з фальсифікатом.

Видання Bloomberg пише, що дорожчають як елітні зерна арабіки, так і більш бюджетні сорти робусти через перебої в поставках від В'єтнаму до Бразилії. Продавці підвищують ціни і відмовляються від знижок, щоб захистити свою маржу, і багато хто попереджає про прийдешнє підвищення.

Ціни на зерна робусти злетіли до найвищого рівня з 1970-х років. Більш якісні зерна арабіки на початку цього місяця були найдорожчими за останні два роки.

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Частково це зростання пов'язане з поганою погодою. Посуха у В'єтнамі, де вирощують робусту, призвела до того, що у світі вже четвертий рік поспіль спостерігається дефіцит, а посушлива погода в Бразилії призвела до скорочення врожаю арабіки, оскільки пошкоджені дерева дають більш дрібні боби. Розрив між ф'ючерсними цінами на ці два сорти змушує компанії шукати більш низькоякісні зерна арабіки, щоб скоротити витрати. У результаті кав'ярням нічого не залишається, як підняти ціни.

Однак не тільки погода сприяє зростанню цін. Зростаючий попит на таких ринках, як Китай, тримає ринок у напрузі. Також зростає розуміння того, що торговці й обсмажувальники кави тривалий час недоплачували фермерам, і деякі покупці намагаються повернути цю тенденцію назад. Вищий прибуток стимулює виробників вирощувати каву замість інших культур. Якщо ціни на каву не зростатимуть для виробників, у них не буде причин підтримувати довгострокове виробництво.

Компанії, що імпортують каву до Європи, незабаром повинні будуть доводити, що зерна не були вирощені на нещодавно збезліснених землях. Лише деякі країни готові повністю відповідати вимогам Постанови ЄС про боротьбу зі збезлісенням, а отже, поставки будуть обмежені. Така ситуація призведе до подальшого зростання цін.

У той час як свідомі споживачі шукають вигідні пропозиції або варять її вдома, виробники кави попереджають покупців, щоб вони остерігалися невідомих марок дешевих зерен, які іноді містять лушпиння, гілки та відходи інших рослин.

Ціни на каву - останні новини

Ціни на каву б'ють рекорди. Так, за перші шість місяців поточного року робуста подорожчала приблизно на 40% через посуху у В'єтнамі та проблеми з урожаєм у Бразилії.

При цьому глава італійської кавової групи Lavazza Джузеппе Лавацца вважає, що ціни на каву продовжать зростати через зміну клімату, перебої з поставками і нові правила ЄС, які збільшують витрати.

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