Такого не було з 2008 року: ціни на каву б'ють рекорди

Зазначається, що всьому виною проблеми з урожаєм у В'єтнамі та Бразилії.

Зменшення пропозиції кави призвело до зростання цін на ринку цього року. За перші шість місяців поточного року робуста подорожчала приблизно на 40%.

Видання Bloomberg пише, що посуха у В'єтнамі, найбільшому експортері робусти, завдала шкоди врожаю і може призвести до дефіциту зерна вже четвертий рік поспіль. Бразилія, найбільший у світі виробник кави, також планує зібрати нижчий, ніж очікувалося, урожай сорту арабіка.

Скорочення поставок веде до зростання ф'ючерсних цін як у Лондоні, так і в Нью-Йорку. У той час як американська влада прогнозує, що виробництво перевищуватиме попит на 5,6 мільйона мішків, StoneX вважає, що глобальний баланс буде жорсткішим, що може призвести до волатильності на ринку, за словами Альберта Скалли, старшого віцепрезидента з торгівлі.

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Найактивніші ф'ючерси на робусту на шляху до найбільшого цінового стрибка за перші шість місяців року, принаймні, з 2008 року. Арабіка демонструє найкращий початок року з 2021 року.

Проте, перспектива деякого поліпшення погодних умов у В'єтнамі та Бразилії в останні тижні змусила послабити цінову хватку.

Ціни на каву - останні новини

У грудні 2021 року світові ціни на каву злетіли до рекордного максимуму.

У травні 2023 року оптові ціни на кавові зерна сорту "Робуста" досягли найвищого рівня за останні 12 років.

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