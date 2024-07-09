Вартість лондонських ф'ючерсів на каву робуста за останній рік зросла приблизно на 15 відсотків.

Ціни на каву продовжать зростати через зміну клімату, перебої з поставками та нові правила ЄС, які збільшують витрати виробників. Про це сказав голова італійської кавової групи Lavazza Джузеппе Лавацца, повідомляє Financial Times.

"Ціни на каву не знизяться, вони залишаться дуже високими. Ланцюг постачання кави знаходиться під значним тиском", - сказав він.

Видання зазначає, що ціна лондонських ф'ючерсів на каву робуста сильно зросла за останній рік. Зокрема, ціна на каву на полицях британських супермаркетів зросла приблизно на 15 відсотків у порівнянні з 2023 роком.

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За словами Лавацци, виробники кави були змушені підвищити ціни та зменшити свою норму прибутку, оскільки вартість сировини різко зросла через скорочення поставок внаслідок зміни клімату.

Ціни на каву - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ціни на каву б'ють рекорди. Так, за перші шість місяців поточного року робуста подорожчала приблизно на 40%.

Видання Bloomberg пояснило, що посуха у В'єтнамі, найбільшому експортері робусти, завдала шкоди врожаю і може призвести до дефіциту зерна вже четвертий рік поспіль.

Водночас Бразилія, найбільший у світі виробник кави, також планує зібрати нижчий, ніж очікувалося, урожай сорту арабіка.

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