Раніше експерти прогнозували, що до кінця цього року популярний серед українців продукт - хліб - може подорожчати від 5 до 25%.

На тлі стрімкого подорожчання газу в Україні можуть злетіти ціни на хліб.

Такий прогноз озвучили у Всеукраїнській асоціації пекарів. Як йдеться в матеріалі УНІАН, попри зліт цін на газ в Європі, до кінця опалювального сезону українці платитимуть за газ за фіксованим тарифом, який залежно від постачальника коливається по регіонах від 7,9 до 13,5 гривень за кубометр.

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Однак, для приватних компаній і промисловості таких "бонусів", на жаль, немає. Високі тарифи на газ можуть призвести до подорожчання товарів та основних продуктів харчування, про що вже попередили виробники.

"Подорожчання газу в сім разів у порівнянні з цінами попереднього року і подвоєння вартості електроенергії, очевидно, призведе до збільшення їх частки в собівартості хліба. З урахуванням інших факторів, це обернеться подорожчанням хліба на 10-25 відсотків", - зазначили у Всеукраїнській асоціації пекарів.

Ціни на газ і реакція ЄС:

5 країн Європейського Союзу просять розслідувати аномально високі ціни на газ.

Так, Франція, Іспанія, Чехія, Румунія і Греція у своїй спільній заяві закликали встановити загальні правила купівлі газу, щоб пом'якшити різкий стрибок цін на газ.

Серед основних причин рекордного зростання цін на природний газ в Європі - низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму і слабкі темпи закачування, викликані дефіцитом пропозиції.

Крім того, рекордно високими є і ціни на вугілля. З початку року його вартість зросла вдвічі – до 200 доларів за тонну.

6 жовтня 2021 року ціна газу в Європі злетіла майже до 2 тисяч доларів.

Зростання цін на продукти в Україні:

Ціни на цукор і соняшникову олію в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року – підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.

У серпні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 51,8%, хліб подорожчав на 16,5%, м'ясо – на 11%, макарони – на 10%.

Експерти прогнозували, що до кінця 2021 року популярний серед українців продукт - хліб - може подорожчати від 5 до 25%.

Автор: Ганна Нагорна