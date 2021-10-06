Обсяги закачаного газу в українських ПСГ наближаються до позначки 19 мільярдів кубометрів.

Газ в Європі сьогодні, 6 жовтня, продавався вже майже по 2 тисячі доларів за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання уряду сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

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"Сьогодні ф'ючерси по газу торгуються вже 1950 доларів, це є абсолютним рекордом за всю історію", - сказав він.

За словами міністра, обсяги закачаного газу в українських підземних сховищах наближаються до позначки 19 мільярдів кубометрів з максимального обсягу 31 млрд куб.м. і НАК "Нафтогаз" має достатнє фінансове забезпечення, щоб запасти газ до зими.

При цьому, за інформацією Галущенка, на складах ТЕЦ і ТЕС 846 тисяч тонн вугілля, це нижче, ніж заплановані показники, але надолужити планується за рахунок імпорту.

Станом на 14:19 по Києву газ торгувався за ціною 1511,04.

Ціни на газ і реакція ЄС:

5 країн Європейського Союзу просять розслідувати аномально високі ціни на газ.

Так, Франція, Іспанія, Чехія, Румунія та Греція у своїй спільній заяві закликали встановити загальні правила купівлі газу, щоб пом'якшити різкий стрибок цін на газ.

Серед основних причин рекордного зростання цін на природний газ в Європі - низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму і слабкі темпи закачування, викликані дефіцитом пропозиції.

Крім того, рекордно високими є і ціни на вугілля. З початку року його вартість зросла вдвічі – до 200 доларів за тонну.

Автор: Ганна Бредіхіна