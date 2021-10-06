Ціна блакитного палива підвищилася до майже 1600 дол. за тис.кубів.

Спотові ціни на газ в Європі продовжили рекордне зростання і сьогодні вранці досягли 133 євро за мегават-годину.

Про це свідчать дані на біржі ICE Futures.

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При перерахунку на вимірювання в кубометрах, ціна ф'ючерсу на грудень за індексом голландського TTF наблизилася до позначки 1595 дол. за тисячу кубометрів.

Згідно з даними біржі, ще 1 жовтня 2020 року газ коштував 14,6 євро за мегават-годину, або приблизно 180 доларів за тис. куб. м.

Разом з тим журналіст агентства Bloomberg Хав'єр Блас опублікував у своєму Twitter заяву п'яти країн Європейського Союзу, в якій вони просять розслідувати аномально високі ціни на газ.

Так, Франція, Іспанія, Чехія, Румунія та Греція у своїй спільній заяві закликали встановити загальні правила купівлі газу, щоб пом'якшити різкий стрибок цін на газ.

Серед основних причин рекордного зростання цін на природний газ в Європі - низькі запаси газу в сховищах на холодну зиму та слабкі темпи закачування, викликані дефіцитом пропозиції.

Ціна на газ: що необхідно знати

1 жовтня 2021 року російський газовий монополіст "Газпром" зупинив транспортування газу через Україну в напрямку Угорщини. Це - наслідок підписання між сторонами нового довгострокового контракту на постачання газу в обхід України.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 30 грн за кубометр.

При цьому, для побутових споживачів в нашій країні діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 гривні за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 гривні за кубометр на перший рік.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через дії Росії, яка не поспішає нарощувати обсяги поставок газу в Європу, ціни на газ в Україні, як і в Європі, знаходяться на абсолютному історичному максимумі.

4 жовтня 2021 року Україна призупинила закачування природного газу у свої підземні сховища, закачавши 18,875 млрд куб.м газу.

5 жовтня 2021 року ціна на газ у Європі двічі за день встановила рекорд.

Автор: Ганна Бредіхіна