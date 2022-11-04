Чи буде в українців на столі м’ясо і сало та якою буде їхня вартість цієї зими

На українському ринку продовжується зростання цін на харчі, це в першу чергу стосується м’ясних продуктів. УНІАН з’ясовував, як війна змінила вартість та асортимент цієї продукції та що з ними буде взимку.

Буремний та надскладний 2022 рік приніс українцям багато горя та страждань через війну, яку розпочали проти нашої країни російські загарбники. Дика орда вбиває наших людей, руйнує житло та енергетичну інфраструктуру, б’є по національній економіці та сімейним бюджетам. Однією з гострих проблем стало постійне підвищення цін на більшість товарів, в першу чергу, на їжу.

За даними експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua, кожен четвертий громадянин України витрачає на продукти харчування до 60 відсотків свого бюджету, ще 15 відсотків українців зазначають, що частка їх видатків на їжу ще більша. Тобто доходи українців і їхня купівельна спроможність під впливом війни й так скоротились, а тут ще й додався ріст вартості на першочергові життєво необхідні потреби.

Зазвичай, у літній сезон ми насичувалися вітамінами, споживаючі багато свіжих овочів та фруктів, але з настанням холодів почали більше споживати м’ясних продуктів задля забезпечення енергетичного балансу. Донедавна м’ясо, сало, ковбаска, вироби з м’яса були на столах у більшості наших громадян як в будень, так і на свята. Наразі все це подорожчало, і тому ці продукти стали менш доступними.

Ріст цін на м’ясо та м’ясопродуктів підтверджують дані від Державної служби статистики. Адже за цими підрахунками у вересні порівняно з попереднім роком середні ціни на цю продукцію підвищились на 22 відсотки. І тепер, щоб заощадити кошти, українцям доводиться або зменшити споживання, або шукати щось дешевше.

"Із м’ясного раніше наша сім’я споживала в основному свинину. Але вона останнім часом значно подорожчала, тому ми тепер надаємо перевагу курятині, на неї ціни ще не сильно підскочили", - розповіла кореспонденту УНІАН відвідувачка столичного супермаркету Марія Вікторівна.

Причини зростання

Основну масу чинників подорожчання м’яса та м’ясопродукції принесла загарбницька війна Росії проти України. Адже до цього вартість цих продуктів коливалась в основному через сезонність та ціни на корми та енергоресурси. Тепер же до цих причин додались ще декілька, які сколихнули ринок.

"Є основні фактори, які зараз впливають як на свинину, так і на курятину і яловичину. По-перше, це стрімке скорочення поголів’я. Через бойові дії та за рахунок окупованих територій поголів’я свиней за 9 місяців скоротилось приблизно на 10 відсотків в Україні. Паралельно з цим загальна забійна маса тварин за 9 місяців порівняно з 2021 роком зменшилася на 12 відсотків", - зазначив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка.

В компанії "МЕТРО Україна" підкреслили, що майже 25 відсотків господарств з вирощування свиней були зруйновані або знаходились чи знаходяться на тимчасово окупованій території, тому ціни на свинину щомісячно зростають.

Крім того, як додали в мережі супермаркетів, період вирощування свиней значно більший ніж курки. Тому що свиня в середньому до досягнення товарного стану росте 5-6 місяців, а курка лише 30-42 дні, тому й відновлення виробництва триває довше.

Наступною причиною, за словами експертів, стало здорожчання логістики і палива для транспортування, що є додатковими витратами на кожному виробничому ланцюжку. Ще одним фактором стало зростання цін на вітаміни та мікроелементи для тварин. Їхня ціна зросла приблизно на 30 відсотків залежно від країни постачання.

"І ще одна причина, я вважаю, це вартість кормів. Ціни на зернові й олійні були на низькому рівні весною та влітку, що допомагало виробникам перекривати витрати. Восени ціни на продукцію рослинництва зросли, що впливає і на корма", - додав аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

За його словами, ціни на внутрішньому ринку також залежать й від імпорту м'ясної продукції, котрий дещо стримує стрибки вгору, навіть якщо загальний об’єм імпорту складає 15 відсотків від загальної кількості м’яса на ринку України.

Цінники не тішать

Тож які ціни на м’ясо та м’ясну продукцію зараз маємо? Очевидно, що ці показники навряд чи потішать українських споживачів, враховуючи такий перелік негараздів.

"Найбільше додала в ціні свинина, особливо сало. Ціна на нього виросла ще й тому, що в Україні, в основному вирощується беконна порода свиней, де кількість сала значно менша. В основному сало імпортується з Європи. Зміна курсу валют та вартість логістичних послуг відобразились миттєво на ціні", - розповіла УНІАН менеджерка з управління категорією "М’ясо" компанії "МЕТРО Україна" Світлана Добролевська.

За її словами, ціна на м’ясо курки змінилась не суттєво, оскільки ці виробництва постраждали не настільки як виробники свинини.

"А от, наприклад, яловичина навпаки, ціни знизились, в залежності від категорії. Обумовлено призупиненням експорту", - додала Добролевська.

А в мережі магазинів VARUS підрахували, що вартість курятини і свинини порівняно з попереднім роком зросла на 5 і 30 відсотків відповідно. Натомість яловичина здешевшала на 4 відсотки.

Згідно з даними від Держстату, в цілому на ринку середня вартість свинини станом на вересень склала 164,29 грн/кг, коли на початку року була 123,95 грн/кг. А сало здорожчало з 104,74 грн/кг аж до 149,67 грн/кг. Ціна курячої тушки за цей період зросла з 73,52 грн/кг до 82,43 грн/кг, курячого філе - з 122,65 грн/кг до 137,66 грн/кг. В свою чергу яловичина додала в ціні близько 5 грн і у вересні коштувала 200,92 грн/кг.

В УКАБ зазначають, що довгострокових прогнозів щодо вартості м’яса давати не доречно, тому що кожен день щось змінюється.

"В найближчому майбутньому ціни на м’ясо залежатимуть від вартості енергоресурсів, кормів, вітамінів, об’єму імпортних поставок, інфляції та індексу споживчих цін", - говорять в асоціації.

Зміни попиту

Під впливом зростання цін на харчі та загального зниження доходів українці почали надавати перевагу в споживанні більш дешевим видам м’яса. Зокрема, дорогу свинину намагаються замінити курятиною.

"Тренд дійсно змінився. І змінився він в декількох напрямках. Українці почали більше купувати м’ясної продукції, готової до приготування (бургери, шаурма, мариновані стейки, ковбаски). Тобто м’ясна продукція, на приготування якої потрібно не більше 20 хвилин. Особливо це відчувалось в період, коли не працював McDonalds", - зазначила менеджерка м’ясної категорії компанії "МЕТРО Україна".

Добролевська підкреслила, що споживачі стали більше віддавати перевагу курятині та продукції з курки, це стосується і замороженої продукції.

Проте, незважаючи на певний дефіцит та здорожчання свинини на ринку, її все рівно купують з метою виготовлення тушонок для ЗСУ.

В мережі VARUS повідомили, що попит на м'ясо та м'ясну продукцію в мережі змінився аналогічно ринку. Також є незначний перерозподіл між регіонами країни за рахунок внутрішньо переміщених осіб.

"В цілому впродовж року спостерігається скорочення продажів м'яса в середньому на 10 відсотків до аналогічного періоду минулого року. Курятина стали купувати менше на 1-2 відсотки, яловичину - на 27 відсотків, інші види м'яса - на 15-21 відсоток", - зазначив в коментарі УНІАН керівник відділу закупівлі м’ясних продуктів мережі Ігор Кононович.

Він додав, що м’ясний асортимент практично не змінився, дефіциту не спостерігається. А в "МЕТРО Україна" повідомляють, що утворилася деяка нестача продукції в категорії "Інша птиця" - качка, індик, перепілка.

Зважаючи на виїзд значної частини населення за кордон та загальну тенденцію до зменшення доходів, обсяги продажів та споживання м’ясної продукції в Україні скоротилась. Але разом з тим, дефіциту точно не передбачається. На наших новорічних столах сальце та м’ясце обов’язково буде.

Разом з тим ціни, звичайно, можуть лише засмучувати кожного відвідувача м’ясних відділів, адже багато чинників і надалі підбурюватимуть вартість м’яса до зростання. Натомість виробники і продавці не будуть працювати собі в збиток аби лише задовільнити споживача.

Тому м’ясним гурманам доведеться продовжувати чимало витрачати на улюблені продукти або все ж продовжити переглядати свій споживчий кошик. Але українців цим не залякати, тому ми й далі продовжуємо працювати, підтримувати наших захисників і вірити в неминучу перемогу. Сало в Україні було, є і буде.