М’ясна лавка: що відбувається з цінами на м’ясо та чого очікувати далі

Втрати поголів’я худоби, подорожчання логістики, перебої з електропостачанням, що спричинені навалою рашистів, сколихнули ціни на м’ясо та м’ясопродукти. Яка вартість цих продуктів чекає українців далі та чи зможуть вони цілком задовольнити свої потреби в м’ясі?

Кровопролитна війна, з якою прийшли в нашу країну рашисти, обтяжує життя кожного українця. Багатьох з нас нас лякають ворожі обстріли, постійна напруженість та невизначеність що ж буде далі. Але, звичайно, найтяжче нашим героїчним і відважним воїнам, які залишили свої буденні справи та стали на захист нашої Батьківщини від загребучих рук окупантів.

Також болісним ударом для українців є зростання цін на харчові товари. Оскільки у 2022 році, як показують дані Державної служби статистики, загалом вартість продуктів харчування збільшилась на 27,1 відсотків. А м’ясо та м’ясопродукти, які складають основу раціону українців, здорожчали на 18,8 відсотків.

Однією з основних причин подорожчання цих харчів стало скорочення внаслідок бойових дій кількості підприємств, які займаються вирощуванням тварин та м’ясопереробкою. Також вже декілька місяців ускладнюють процес м’ясного виробництва перебої з електроенергією.

Не будемо забувати, що м'ясо є джерелом білка, заліза та ряду інших важливих складових, які конче потрібні організму людини. Саме тому важливо аби цей продукт споживався в достатній кількості. Зокрема, необхідно, щоб м'ясні продукти були в раціоні наших незламних захисників. Адже їм, як нікому, потрібно тримати себе в формі.

Українці занепокоєні цієї ціновою ситуацією та тим, що їм дедалі більше доводиться економити. Багато хто почав шукати альтернативу у більш дешевих продуктах.

"Я почала робити фарш та заготовки для відбивних з курятини. Бо це м’ясо дешевше за свинину і не так стрімко дорожчає", – розповіла кореспонденту УНІАН відвідувачка столичного продуктового магазину Віра Сергіївна.

Вибір м’яса

Руйнівна війна призвела до дефіциту вітчизняного м’яса та продуктів з нього, тому що значну кількість ферм та переробних підприємств було окуповано або ж знищено загарбниками. Альтернативою продуктів місцевого виробництва стало збільшення імпорту.

Як підкреслили в Асоціації "Свинарі України", оператори 10 областей України безпосередньо відчули на собі вплив війни.

"Хоча із окупацією, наближеністю до зон бойових дій та пов’язаних з цим руйнувань торкнулися меншого числа свиногосподарств, проте близько чотирьохсот виробників свинини у перший місяць війни стикнулися із розривом ланцюгів поставок критичних виробничих ресурсів (кормів, ветпрепаратів тощо), проблемами з переміщенням тварин між комплексами та чи на забій, браком персоналу через евакуацію", – повідомили в асоціації.

Економічний експерт Олександр Хмелевський зазначив, що за майже рік повномасштабної війни було зруйновано близько 25 відсотків господарств, які займалися вирощуванням свиней. Також він нагадав, що лише на птахофабриці в легендарній Чорнобаївці на Херсонщині загинуло понад 4 млн курей.

"В 2022 році поголів'я великої рогатої худоби скоротилося на 8 відсотків, а свиней – на 15 відсотків. Це призвело до певного дефіциту м'яса в Україні. Дефіцит покривався за рахунок зростання імпорту. Так, в 2022 році імпорт свинини в тонах зріс на 27 відсотків, а в грошовому виразі на 42 відсотка", – розповів експерт.

Але разом з тим асортимент м’яса та м’ясних продуктів на поличках магазинів зазнав лише невеликих змін. Про що говорять представники торгівлі.

"В магазинах "АТБ" асортимент сформований тільки по видам та частинам м’яса з найбільшим попитом (курятина, свинина), рідше в найбільших магазинах наявна яловичина та індичка (тільки ключові по реалізації частини чи напівфабрикати). Тому скорочення асортименту по м’ясній продукції майже не проводилось, окрім вибіркового скорочення асортименту в окремих магазинах в зоні наближеній до бойових дій чи з системними перебоями електропостачання до встановлення генераторів" – зазначили в коментарі УНІАН в мережі "АТБ".

В компанії METRO також повідомили, що наразі завдяки швидкому відновленню виробництва та налагодженню логістики покупцям пропонується широкий асортимент продукції.

"У перші місяці війни було значне скорочення асортименту і залишався лише базовий асортимент м'яса, але потім ми налагодили ланцюги постачання, а більшість виробників повноцінно відновили свою роботу. І зараз на полицях METRO нашим клієнтам доступні високоякісні товари з м'яса, а також м'ясо рослинного походження від українських виробників та світових брендів", – розповів провідний фахівець відділу "М'ясо та м'ясопродуктні делікатеси та ковбасні вироби" компанії Максим Савченко.

Попит в межах економії

І до повномасштабної війни українці споживали м’яса менше, ніж потрібно, – близько 67-68 кг на особу на рік. А протягом останнього року ситуація дещо погіршилась.

"Зараз їмо на рівні 64 кг. У середньому ми зменшили загальний обсяг споживання м'яса, і це об'єктивна річ, тому що воно дороге", – зазначив економічний експерт Олег Пендзин.

Він додав, що 55-56 відсотків м'ясного раціону українця складає курятина, тому що вона найдешевша. А от споживання яловичини не перевищує 18 відсотків. Коли в Європі цей показник складає близько 50 відсотків.

В мережі "АТБ" також звернули увагу, що цьогоріч населення менше купляє в натуральному еквіваленті м’яса, ніж до війни.

"Є зниження попиту на кускову свинину, у зв’язку зі здорожчанням більшим, ніж на курятину. Також є зниження попиту на напівфабрикати (шашлик, ковбаски). По курятині відслідковується збільшення рівню продажів на дешеві супнабори", – відслідкували в компанії.

В компанії METRO повідомили, що в їхніх магазинах з початком повномасштабного вторгнення РФ одним з головних трендів у споживачів було переключення на більш дешеві категорії товарів: з яловичини на свинину, з індички на курку.

"Також міграційні процеси в країні призвели до зростання попиту на товари з більшою доданою вартістю: вже підготовлені товари для споживання, маринована продукція та інші. Незважаючи на війну, зростаючий тренд на м'ясо рослинного походження залишився", – розповіли в мережі.

В компанії додали, як і в минулі роки, в передноворічний період був збільшений попит на м'ясо та м'ясопродукти, відвідувачі купували навіть такі делікатеси, як фуа-гра. А після Нового року попит знизився до рівня інших місяців.

Схожа ситуація прослідковується і в мережі магазинів VARUS.

"Навіть у ці важкі часи наші покупці не змінювали своїх уподобань. Свято є свято. Єдине, що ми помітили, то це більший попит на дороблені м'ясні продукти. Це пов'язано з відключеннями світла, коли для людей кожна хвилина дуже цінна", – розповів УНІАН керівник відділу закупівлі м'ясних продуктів компанії Ігор Кононович.

Він зазначив, що в перші тижні січня був помітний спад у продажах цієї категорії товарів, що дійсно пов’язано з післясвятковим періодом.

"Проте зараз попит на м'ясо та м'ясні продукти вже поступово виходить на звичний рівень. Хоча й зазначимо, що в січні 2022 року ситуація була кращою", – підкреслив керівник відділу.

Цінові гойдалки

Скорочення власного виробництва, здорожчання імпортних поставок через знецінення гривні, ріст цін на логістику, а згодом перебої з електрикою неминуче відобразились на вартості м’яса та м’ясних продуктів для споживачів.

Як наголосив економічний експерт Хмелевський, протягом 2022 року особливо сильно зросли ціни на свинину - на 35 відсотків.

"Сало взагалі перетворилося на делікатес. Ціни на нього в середньому зросли на 60 відсотків. В багатьох випадках продавці продавали сало дорожче ніж свиняче філе. Ціни на курятину зросли в середньому на 18 відсотків, на яловичину – на 10 відсотків", – зазначив він.

За даними аналітиків, вартість гуляшу з яловичини за перший місяць 2023 року незначно збільшилась – в середньому з 237,64 грн/кг до 240,65 грн/кг. Ребра яловичини здешевшали на 2,50 гривні та склали в ціні 139,98 грн/кг.

Разом з тим свиняча грудинка просіла в ціні за місяць на 5,25 гривень і наразі становить 170,56 грн/кг. Свиняча лопатка наприкінці січня становить вартувала 159,22 грн/кг, ціна свинячого ошийку за січень ціна варіювалась від 192 до 200 грн/кг.

Водночас середня вартість курячого стегна наприкінці січня склала 97,70 грн/кг, філе – 138,80 грн/кг, гомілка – 71,15 грн/кг.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка підкреслив, що подальші ціни будуть залежати від загальної ситуації на фронті, а також від роботи "зернового коридору", який запрацював з серпня 2022 року і дозволив відновити експорт українського збіжжя закордон. До того ж вартість електроенергії є дуже важливою складовою собівартості курятини, тому в лютому, на думку експерта, ціни можуть бути ще на такому ж рівні або зрости на невеликий відсоток, а з весни навіть зменшитися.

"Щодо цін на яловичину, то тут будуть впливати об’єми експортних поставок за кордон (цей вид м’яса більш експортно орієнтований), тому на внутрішньому ринку ціни в найближчий час повинні протриматися стабільними. Щодо свинарства, то ситуація є більш контрольованою в ціні, ринок працює без перебоїв і в лютому, скоріш за все, не побачимо значного росту цін", – прогнозує аналітик.

В свою чергу Хмелевський зазначив, що в 2023 році нас очікує подальше скорочення поголів'я худоби та зростання цін на м'ясо.

"Зростання цін буде відбуватися нерівномірно протягом року. Влітку очікується стабілізація цін і, навіть, можливе певне зниження. Проте, вже восени буде нова хвиля зростання. Загалом протягом 2023 року ціни на м'ясо в середньому зростуть на 30 відсотків", – поділився з УНІАН своїми прогнозами експерт. Очевидно, що після новорічного буму наступним піком попиту і зростання цін стане період підготовки до Паски, тобто на першу половину квітня.

Тому м’ясним гурманам варто підготувати свої гаманці до збільшення витрат на улюблені делікатеси. Адже, на жаль, ціни на м’ясо та м’ясні продукти можуть періодично знову активно йти вгору. Але в разі потреби можна буде й зекономити і, як варіант, перейти на більш дешеву та відносно стабільну в ціні курятину.

Попри цінові виклики, м’ясний асортимент в Україні бідним не буде. Оскільки частина вітчизняних виробників після воєнних потрясінь поступово відновлює свою роботу, а інші – шукають способи для боротьби з економічними та електричними негараздами. В разі збільшення потреб асортимент також можна доповнити імпортом. І за цим будуть слідкувати торгівельні мережі.

Для відновлення та розвитку вітчизняної м'ясної галузі українським виробникам дуже важливо мати безперебійну поставку електроенергії до своїх підприємств. Тож бути в переліку об'єктів критичної інфраструктури для них стане ковтком повітря.

Разом з тим ми наближаємось до теплої пори року, день стає довшим, споживання електроенергії буде зменшуватись. Це, звичайно, також є позитивом для фермерів, що займаються вирощуванням тварин.

Тож продовжуємо попри всі негаразди тримати стрій, вірити в Перемогу та з кожним днем наближати її на своєму фронті.

Альона Кириченко