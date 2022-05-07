Українські виробники пропонують суницю садову в середньому на 30% дешевше, ніж тижнем раніше.

В Україні другий тиждень поспіль знижуються ціни на суницю садову.

Про це повідомляють аналітики порталу East-fruit.

Вони відзначили, що на цей час українські виробники пропонують суницю садову до продажу за цінами від 100 до 130 грн/кг, що в середньому на 30% дешевше, ніж тижнем раніше.

"За словами виробників, знижувати відпускні ціни вони змушені, перш за все, через збільшення пропозиції даної ягоди на ринку. Також серйозний тиск на ціну чинить зростання поставок імпортної садової суниці виробництва Греція, Туреччина та Іспанія, ціна на яку, як правило, не перевищує 150 грн/кг", - йдеться в повідомленні.

При цьому більшість учасників ринку сходяться на думці, що ціна на дану продукцію може ще сильніше впасти вже в кінці травня, коли в продаж почне масово надходити суниця садова відкритого грунту.

Як повідомляв УНІАН, за даними експертів, в Україні дешевшають огірки і томати.

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