Томати в Україні подешевшали в середньому на 31%.

В Україні ціни на імпортний і місцевий томат почали знижуватися.

Про це повідомляють аналітики порталу East-fruit.

"Протягом усього квітня ціни на місцеві та імпортні томати в Україні утримувалися на досить високому рівні. Настільки високі відпускні ціни на томати в поточному сезоні пояснюється сукупністю декількох факторів. Основною причиною стали перебої з поставками імпортного томата в Україну через логістичні проблеми. Додаткову роль у формуванні високої ціни зіграло загальне зниження пропозиції місцевого томату в Україні, що, своєю чергою, пов'язано з припиненням роботи деяких українських тепличних комбінатів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях", - повідомили експерти.

Відзначається, що здешевлення в даному сегменті пов'язане з надходженням великих партій імпортного томата в Україну з Туреччини і Польщі, а також зі збільшенням вибірок даної продукції в місцевих тепличних комбінатах.

"Якщо ще тиждень тому ціна на місцевий помідор досягала 120 грн/кг, то сьогодні вартість даної продукції вже не перевищує 60-80 грн/кг, що в середньому на 31% дешевше, ніж тижнем раніше", - підкреслили експерти.

Разом з тим імпортний томат на сьогодні великим оптом пропонується по 50-56 грн/кг, що в середньому на 23% дешевше, ніж продукція в українських теплицях. А наприкінці минулого тижня імпортні томати надходили в продаж по 55-58 грн / кг.

Як повідомляв УНІАН, за словами аналітика УКАБ Світлани Литвин, окупація територій з великою кількістю теплиць не призведе до дефіциту тепличних овочів.

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