Попередній рекорд оптової ціни на цибулю для України був встановлений 5 травня 2019 року і становив 33 грн/кг або $1,15 долара США.

Оптові ціни на цибулю в Україні відновили своє зростання і досягли абсолютного історичного рекорду і в місцевій валюті, і в доларах США: 48 грн і $1,31 долара відповідно, оскільки Україні місцевої цибулі ріпчастої практично не залишилося.

Як повідомляє EastFruit, за словами експерта незалежної аналітичної компанії "АПК-Інформ: овочі та фрукти" Євгена Кузіна, оптова ціна на цибулю може змінитися протягом найближчих 10 днів. "Ми очікуємо, що зростання поставок більш якісної цибулі з країн Центральної Азії та Туреччини стабілізує ситуацію протягом найближчих 10 днів", – прогнозує Кузін.

"Зараз в Україні місцевої цибулі ріпчастої практично не залишилося. Імпорт із країн ЄС цибулі врожаю 2022 року пропонується за цінами $1,20-1,40/кг, і цього тижня ціни зросли. У самому ЄС ціни на торішню цибулю ріпчасту теж зростають. Приміром, цього тижня ціни в Польщі досягли $0,85-1,04/кг", - наголошує експерт.

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За його словами, на зниження цін можна очікувати вже, коли на ринок масово зайде якісна рання цибуля.

"Єгипетську продукцію зараз можна купити від $0,90/кг. Але попит на неї не такий високий, як на цибулю врожаю минулого року. Тому, на мій погляд, зниження цін можна очікувати вже, коли на ринок масово зайде більш якісна рання цибуля. Поки ж рання цибуля з Єгипту та країн Центральної Азії недостатньо "одягнена", що вважається ознакою недостатньої якості... Ця цибуля швидше псується, тому трейдери вважають за краще працювати з дорожчою цибулею врожаю 2022 року, де ризики втрат нижчі", – говорить експерт.

Своєю чергою міжнародний консультант ФАО Федір Рибалко прогнозує зниження оптових цін на цибулю приблизно з 15 червня.

"Можливо, найближчим часом надійдуть перші партії ранньої цибулі з Туреччини, звідки логістика набагато менш витратна. Складнощі з поставками цибулі з Центральної Азії пов’язані з дорогою і складною логістикою та недостатньо високою якістю... Я очікую зниження оптових цін на цибулю приблизно з 15 червня, коли в південних регіонах України та Молдови почнуть збирати ранню цибулю", – заявив Рибалко.

Попередній рекорд оптової ціни на цибулю для України був встановлений 5 травня 2019 року і становив 33 грн/кг або $1,15 долара США.

Що відбувається з цінами на цибулю

В середині квітня українські фермери готові були відвантажувати ріпчасту цибулю не дешевше 38-45 грн/кг.

Станом на 17 травня 2023 року ціна на ріпчасту цибулю протягом тижня на оптових ринках України зросла в середньому на 10%, наразі її відвантажують по 43-49 грн/кг.

20 травня 2023 року експерти прогнозували, що в Україні ціни на цибулю продовжуватимуть зростати до осені через дефіцит цього популярного овоча.

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