Учасники ринку не виключають, що тенденція до подорожчання цієї продукції збережеться й надалі.

Ціна на ріпчасту цибулю протягом тижня на оптових ринках України зросла в середньому на 10%, наразі її відвантажують по 43-49 грн/кг.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, досить високий попит на цибулю на тлі сезонного скорочення пропозиції цієї продукції на українському ринку спровокував стрімке зростання цін у цьому сегменті. І на сьогодні ріпчаста цибуля в Україні залишається одним з найприбутковіших овочів з усього борщового набору.

Експерти зазначають, що більшу частину пропозиції становить цибуля середньої якості, тоді як якісної продукції в українських господарствах на сьогодні практично не залишилося.

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Згідно з розрахунками аналітиків, наразі ціни на цибулю в господарствах України вже в середньому в 3,7 раза вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

При цьому учасники ринку не виключають, що тенденція до подорожчання цієї продукції збережеться й надалі, а темпи зростання цін на цибулю продовжуватимуть прискорюватися в міру подальшого скорочення запасів цієї продукції в українських господарствах.

Ціни на продукти в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, на споживчому ринку в квітні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої, порівняно з минулим місяцем, зросли на 0,4%. Найбільше (на 7,4%) подорожчала свинина. На 1,8-0,3% зросли ціни на яловичину, м'ясо птиці, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, овочі.

В середині квітня українські фермери готові були відвантажувати ріпчасту цибулю не дешевше 38-45 грн/кг. Уже тоді ріпчаста цибуля в Україні коштувала в середньому в 3,7 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

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