На сьогодні українські фермери готові відвантажувати ріпчасту цибулю не дешевше 38-45 грн / кг.

В Україні на ринку цибулі на поточному тижні відновилося зростання цін.

Як повідомили аналітики проекту EastFruit, на сьогодні українські фермери готові відвантажувати ріпчасту цибулю не дешевше 38-45 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж в кінці минулого робочого тижня.

"Попри чергове подорожчання, попит на ріпчасту цибулю зростає щодня в умовах гострого дефіциту пропозиції місцевої продукції. У сховищах українських фермерів запаси цибулі в порівнянні з останніми двома сезонами мінімальні. Більшість господарств розпродали вже весь наявний обсяг, а ті, хто має певні запаси, поки зупинили продажі, нагнітаючи тим самим на ринку ажіотаж серед покупців і відповідно зростання цін", – пояснили експерти.

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Згідно з їхніми підрахунками, на сьогодні ріпчаста цибуля в Україні вже коштує в середньому в 3,7 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

При цьому, на думку учасників ринку, позитивні цінові тенденції на ринку ріпчастої цибулі збережуться аж до масового надходження цибулі нового врожаю.

Ціни на цибулю в Україні

З початку 2023 року в Україні почала дорожчати цибуля. На початку березня ціни на неї досягали 52-58 грн/кг.

За інформацією експертів, це сталося через відсутність поставок з Херсонщини, яка займала 35% ринку української цибулі Також цього року не буде весняного імпорту з Туркменістану, бо раніше ці поставки йшли транзитом через територію країни-окупанта.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозував, що в червні ціни на цибулю почнуть падати. Експерт прогнозує, що велика кількість фермерів цього року почнуть масово садити цибулю, бо це вигідно. Тому вже восени ціна на неї впаде істотно, а зниження почнеться в другій половині червня, коли на ринки почне надходити цибуля з відкритого грунту.

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