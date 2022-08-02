Експерт вважає, що в цілому до кінця цього року ми точно побачимо зростання цін на продукти харчування ще на 10-15%.

Ціни на хліб, молоко і м’ясо до кінця року будуть ще рости, в той час, коли сезонні овочі до середини вересня дешевшатимуть.

Про це сказав член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі телемарафону.

"Все, що сезонне, буде дешевшати. Однозначно овочі будуть дешевшати порівняно із минулим місяцем. Також здешевлення буде, напевно, і в першій декаді вересня", - сказав він.

Водночас, на думку експерта, після відкриття українських портів дещо зростуть ціни на популярні продукти харчування.

"В цілому, як тільки відкриються порти і поїде зерно, ми побачимо невеличке зростання цін на зерно в середині країни, тобто це об’єктивний процес, який зумовлюватиме невеличкий ріст цін на хліб, молоко і м’ясо", - пояснив він.

Пендзин вважає, що в цілому до кінця цього року ми точно побачимо зростання цін на продукти харчування ще на 10-15%.

Як повідомляв УНІАН, на фоні росту курсу долара в Україні та повномасштабної війни щодня зростають ціни на все. Проте, наразі ціни на продукти дивують своєю мінливістю. Зокрема, вершкове масло і молоко подекуди навіть стали дешевшими.

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