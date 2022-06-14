Інфляція прискорюється: як українцям звести кінці з кінцями

В Україні у зв'язку зі складною економічною ситуацією, викликаною війною, суттєво зростають ціни на товари та послуги. УНІАН розбирався, як державі приборкати ціни, а нашим громадянам у таких умовах звести кінці з кінцями.

В Україні уже четвертий місяць триває повномасштабна війна, яку розв’язала агресивна путінська Росія. Активні бойові дії супроводжуються масштабними руйнуваннями інфраструктури та уповільненням бізнес-активності.

Ці негативні процеси посилюють значне зростання цін на продукти харчування на світовому ринку, та сезонне коливання на вітчизняному, що призводить до зростання цінників товарів на полицях в наших магазинах. Оскільки щомісяця українці витрачають майже половину своїх доходів на їжу, нове підвищення цін помітно б'є по гаманцях громадян. Девальвація гривні також додає нервозності та підвищує ціни на імпорт, у першу чергу, на паливо, що з часом впливає на все, що ми споживаємо.

За даними Державної служби статистики, інфляція в Україні у травні в річному вираженні зросла до 18 відсотків. Проте ціни на продовольчу групу товарів підскочили ще більше.

Зокрема, ціни на хліб і макарони зросли на 30 і 27 відсотків відповідно. Ціни на вершкове масло зросли на 23 відсотки, на рибу – 28 відсотків, на м'ясо – на 14 відсотків, на молоко – на 19 відсотків. Водночас фрукти подорожчали на 20 відсотків, а овочі стали дорожчими на понад 77 відсотків.

При цьому значно подорожчали крупи, зокрема гречка, рис, пшоно. Також у зв'язку з закриттям найбільшого заводу "Артемсіль" у Донецькій області виник деякий тимчасовий дефіцит солі, що також стало причиною зростання цін на цей важливий продукт. До цього ще треба додати бензин та дізельне паливо, ціни на які в умовах дефіциту зросли з початку війни мінімум на 20 гривень на один літр.

На жаль, за оцінками експертів, подорожчання товарів та послуг буде продовжуватися через ряд об'єктивних причин.

Причини зростання цін

За даними аналітиків компанії ICU, ключові чинники інфляції залишаються незмінними – це стрімке зростання цін на продукти харчування та пальне.

"Водночас дві складові споживчого кошика – одяг та комунальні послуги – стримують темпи зростання споживчих цін. Ціни на комунальні послуги продовжують уповільнюватися, оскільки уряд тримав тарифи на газ та електроенергію для населення незмінними протягом останніх 12 місяців", - пояснили в ICU.

При цьому заморожені ціни на комунальні послуги теж не є безкоштовним подарунком, адже різницю між ринковою вартістю та пільговою для населення буде компенсовано з державного бюджету. За попередніми оцінками, до кінця року для стримування цін державі потрібно буде знайти мінімум 6 млрд доларів.

Водночас експерти ICU підкреслюють, що навіть заморожені тарифи для населення не допоможуть пригальмувати інфляцію, тому восени зростання споживчих цін може сягнути 30 відсотків.

"Показник травневої інфляції свідчить, що інфляційний тиск залишається сильним, і ми підтверджуємо наш прогноз того, що восени індекс споживчих цін може сягнути діапазону 25-30 відсотків", - зазначили аналітики.

"Основні чинники інфляції залишаються на стороні пропозиції, адже доставка багатьох товарів та надання послуг ускладнені через порушену логістику. Стрімке зростання цін на пальне та дефіцит пального також створюють помітний тиск на собівартість продукції. Ми очікуємо, що інфляція в Україні надалі прискориться і залишатиметься на рівні понад 20 відсотків до кінця 2023 року, оскільки економіка ще тривалий час буде пристосовуватися до шоку пропозиції та високих ризиків обмінного курсу", - додали в ICU.

Світовий досвід

Україна – не єдина країна, яка потерпає від зростанні інфляції. Ціни зростають також і у великих світових економічних гравців, зокрема у США та Євросоюзі. За офіційними даними, інфляція у травні в річному вираженні в США зросла до 8,6 відсотків, а у ЄС – до 8,1 відсотка. Це сорокарічний максимум!

"Оскільки Україна є економічно не найсильнішим учасником світової економіки, то навіть помах крил економічного "метелика" умовно в США може викликати тут ураган. Тож світові тенденції інфляції не могли оминути країну, а лише помножилися на виклики війни", - підкреслив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Саме тому з метою приборкати інфляцію Національний банк скористався світовим досвідом розвинених країн та у травні радикально підняв облікову ставку до 25 відсотків. Це має сприяти зміцненню національної валюти та сповільненню темпів зростання цін.

"Динаміка споживчої інфляції у травні свідчить про подальше посилення цінового тиску. Інфляційні ризики залишаються значними. З огляду на це було ухвалено рішення підвищити облікову ставку з 10 до 25 відчотків річних. Метою такого кроку є утримання курсової стабільністі та стримування у такий спосіб зростання цін на імпортовані товари", - розповіли в Нацбанку.

Однак лише дії Національного банку не зможуть забезпечити помітного сповільнення зростання цін. Для цього необхідна кропітка робота усієї держави. В першу чергу, потрібно вирішити проблему з експортом. Через те, що зараз обмежена можливість продажу традиційної для нас аграрної продукції (зерна, яєць, м’яса) закордон, спостерігається значне зменшення надходження валюти в країну.

Також варто додати до цього зменшення надходження валюти від заробітчан та значний додатковий відтік доларів та євро через розрахунки наших мігрантів українськими картками закордоном. Разом із витраченими коштами Нацбанком на стабілізацію гривні все це призвело до зменшення золотовалютних резервів у травні на 7 відсотків – до 25 млрд доларів. А відновлення експорту має сприяти поступовому наповненню резервів та стабілізувати ситуацію.

При цьому все ще гострою залишається проблема з паливом, через дефіцит якого разом зі ускладненням логістики відбувається зростання ціни на товари, адже їх треба якимось чином доставляти до споживачів.

Поради експертів

Експерти зазначають, що нічого революційного в науці оптимізації економії за останні роки не відбулося. Ті самі принципи, що були дієвими під час останніх криз, працюють і зараз. Причому вони однаково працюють як для бізнесу, так і для звичайних людей.

"Перш за все під час економії слід провести ретельний аудит усіх витрат. Добре, якщо сім’я вела бодай якийсь облік видатків та розходів. Але якщо його не було, слід щонайменше спробувати пригадати витрати останніх місяців та скласти максимально ретельний перелік. Чим детальнішим він буде, тим краще. Треба пам’ятати, що в цій вправі не існує зайвих подробиць", - розповіла директорка з маркетингу Юнекс Банку Аліна Компанець.

Другим етапом, за її словами, слід визначити ті статті, від яких неможливо відмовитися.

"Скоріш за все це буде їжа, комуналка, проїзд в громадському транспорті. Також треба відокремити сумнівні пункти, які здаються важливими, але від яких можна або взагалі відмовитись без значної шкоди для якості життя, або щонайменше замінити їх більш дешевою альтернативою. Наприклад, цей час можна використати для відмови від паління. Для курця зі стажем це зекономить до 2000 грн на місяць. А поїздки на власному авто замінити громадським транспортом", - зазначила Компанець.

Третя частина списку міститиме пункти, від яких можна відмовитися без будь-яких втрат: оновлення одягу, розваги, купівля електроніки. Після цього можна почати викреслювати "зайві" видатки.

"Надважлива частина таких заходів – максимально повний контроль. Якщо ви ще не користувалися додатками для обліку домашніх фінансів, саме час встановити його. Зовсім не обов’язково відмовлятися від маленьких дрібниць, що приносять вам радість. Але слід чітко розуміти їх справжню вартість та, можливо, знайти їм більш економні альтернативи", - порадила експертка.

Досвід українців

На жаль, непросте життя змусило українців і самими стати першокласними експертами з того, як вижити на невелику зарплату в умовах швидкого зростання цін.

За словами багатодітної мами Надії з міста Дніпра, ні в якому разі не можна економити навіть в умовах зростання цін на харчуванні дітей, оскільки потім лікування може обійтися дорожче.

"Війна, ціни зростають… Проте я намагаюся все ж таки купити усе в магазині, що попередньо запланувала. Як мама, хочу, щоб мої діти вживали свіжі та корисні продукти навіть, якщо ціна кусається. Я їх купую в першу чергу. А економлю вже на у всьому іншому ", - розповіла вона.

За словами Інни з Києва, в умовах швидкого зростання цін вона економить на тому, що купує одразу великі сімейні упаковки товарів, а не щодня маленькими порціями.

"Безумовно, зростання цін неможливо не помічати. Проте я зараз намагаюся купувати великими партіями. Якщо пральний порошок – то одразу 3 кілограми, якщо крупи – то одразу декілька пачок. Так виходить зекономити, адже цінники змінюються майже кожен день і більшу сторону", - зазначила вона.

На жаль, як вся наша країна, так і переважна більшість громадян зараз знаходиться у складній економічний ситуації, особливо потерпають ті, хто втратили домівку та роботу у зв’язку з війною і змушені сподіватися на державу та волонтерів.

І, ймовірно, найближчим часом, ситуація навряд чи суттєво покращиться. Саме тому владі потрібно максимально активізуватися на питанні відновлення експорту для надходження валюти та вже зараз пропонувати довгострокові програми для повернення українських мігрантів додому для відбудови держави.

Громадянам варто бути ощадливими, займатися плануванням сімейних бюджетів та по можливості допомагати тим, хто має ще менше фінансових можливостей. Війна – це час для максимального об’єднання і консолідації зусиль, щоб як можна швидше наблизити перемогу.

Богдан Слуцький