Курс долара вплинув на цінову політику в Україні. Проте, вершкове масло і молоко подекуди навіть стали дешевшими.

На фоні росту курсу долара в Україні та повномасштабної війни щодня зростають ціни на все. Проте, наразі ціни на продукти дивують своєю мінливістю. Зокрема, вершкове масло і молоко подекуди навіть стали дешевшими.

Як повідомляє agrotrend.com.ua, молоко торгової марки "Простоквашине" 1% у порівнянні з серединою липня знизилося в ціні з 34,21 до 32,45 грн за пакет ємністю 900 мл. Такий самий пакет "Яготинського" 2,6% також став дешевшим - його ціна знизилася з 34,52 до 33,46 грн. Тож ціни на молоко у другій половині липня стали нижчими, ніж у першій.

А ось із цінами на вершкове масло не все так однозначно. Деякі торгові марки знизили вартість своєї продукції, інші підвищили.

Зокрема, масло "Селянське" 72,5% стало дорожчим - вартість 200-грамової пачки цього продукту зросла з 64,42 грн до 64,83 грн. А така ж пачка "Яготинського" 73% подешевшала з 61,04 до 59,66 грн.

Нагадаємо, як сказала директор "Всеукраїнського аграрного форуму" Марія Дідух, розблокування українських портів може зменшити інфляційний тиск на вартість продуктів харчування в Україні.

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