В Україні обвалилися ціни на молоду капусту: скільки зараз коштує овоч

Попри падіння цін, капуста нового врожаю надходить у продаж в середньому у 2,8 раза дорожче, ніж минулого року.

В Україні спостерігається тенденція до зниження цін на ранню білокачанну капусту. Про це повідомляють фахівці профільного порталу EastFruit.

"‎На сьогодні капуста врожаю 2025 року пропонується до продажу в межах 30-40 грн/кг ($0,72-0,96/кг), що в середньому на 37% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня"‎, – кажуть спеціалісти.

Головною причиною стрімкого падіння цін вважають сезонне збільшення пропозиції овочів нового врожаю. Також дається взнаки відносно невисокий попит на цю продукцію.

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Фахівці зазначають, що у більшості господарств нашої країни вже розпочали масові відвантаження ранньої капусти. При цьому оптові компанії та роздрібні мережі закуповують невеликі партії, оскільки рання білокачанна капуста має доволі короткий термін реалізації.

Незважаючи на падіння цін, капуста нового врожаю надходить у продаж в середньому в 2,8 раза дорожче, ніж в аналогічний період 2024-го. Це пов'язують із доволі холодною весною.

Ціни на капусту в супермаркетах України

В Auchan ранню капусту віддають по 68,80 грн/кг.

В АТБ цей овоч можна купити по 49,89 грн/кг, але це ціна зі знижкою.

В Сільпо капусту продають по 78,30 грн/кг, але це також ціна зі знижкою.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

За останній рік в нашій країні суттєво здорожчали деякі продукти харчування. Найбільше подорожчали овочі та фрукти. Так, капуста подорожчала майже в чотири рази – до більш ніж 49 грн/кг. Серед лідерів подорожчання – олія соняшникова та яйця. Більш ніж на третину збільшились ціни на картоплю, борошно пшеничне та крупи гречані.

Також повідомлялося про стрімке здорожчання свинини. Наприклад, ціни на свинячий ошийок за місяць зросли на 20%, тоді як за рік зростання становить майже 40%.

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