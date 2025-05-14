В Україні протягом останнього місяця ростуть ціни на м'ясо, а найбільш помітне подорожчання демонструє свинина. Про це повідомляють фахівці Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).
Так, вартість свинячого ошийка протягом місяця зросла на 20% (за рік зростання склало 39%) і на сьогодні становить 330 грн/кг.
"Найближчим часом істотного зниження цін на свинину не очікується", – вважають фахівці УКАБ.
Експерти звертають увагу на те, що станом на початок квітня поголів’я свиней в Україні становило 4,6 млн. Це на 11% менше, ніж у аналогічний період 2024 року.
Зростає і вартість яловичини. Середня ціна на гуляш з яловичини за місяць зросла на 6%, тоді як у річному обчисленні показники збільшилися на 14%.
Зазначимо також, що ціни на куряче філе за місяць зросли на 5%, тоді як середня ціна курячих тушок практично не змінилася. Ціни на курячі стегна знизилися на 4%.
Ціни на продукти в Україні – останні новини
Ціни на вершкове масло в Україні у порівнянні з попереднім місяцем майже не змінились – зростання склало лише 2%. Водночас, за рік популярний продукт зріс у ціні біль ніж на 70%.
Також спостерігається зростання цін на вершки – за місяць воно становило 6%.
Ще однією категорією продуктів харчування, яка демонструє зростання вартості стала соняшникова олія. За місяць вона подорожчала на 2% – до більш ніж 76 гривень за 850 мл.