Вартість яловичини в нашій країні також зросла – на 6%, до 317 грн/кг.

В Україні протягом останнього місяця ростуть ціни на м'ясо, а найбільш помітне подорожчання демонструє свинина. Про це повідомляють фахівці Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Так, вартість свинячого ошийка протягом місяця зросла на 20% (за рік зростання склало 39%) і на сьогодні становить 330 грн/кг.

"‎Найближчим часом істотного зниження цін на свинину не очікується", ‎– вважають фахівці УКАБ.

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Експерти звертають увагу на те, що станом на початок квітня поголів’я свиней в Україні становило 4,6 млн. Це на 11% менше, ніж у аналогічний період 2024 року.

Зростає і вартість яловичини. Середня ціна на гуляш з яловичини за місяць зросла на 6%, тоді як у річному обчисленні показники збільшилися на 14%.

Зазначимо також, що ціни на куряче філе за місяць зросли на 5%, тоді як середня ціна курячих тушок практично не змінилася. Ціни на курячі стегна знизилися на 4%.

Ціни на продукти в Україні ‎– останні новини

Ціни на вершкове масло в Україні у порівнянні з попереднім місяцем майже не змінились – зростання склало лише 2%. Водночас, за рік популярний продукт зріс у ціні біль ніж на 70%.

Також спостерігається зростання цін на вершки – за місяць воно становило 6%.

Ще однією категорією продуктів харчування, яка демонструє зростання вартості стала соняшникова олія. За місяць вона подорожчала на 2% – до більш ніж 76 гривень за 850 мл.

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