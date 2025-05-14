Ціна на капусту за останній рік зросла на 276%.

За останній рік в Україні суттєво здорожчала низка продуктів харчування, про що свідчать дані Державної служби статистики.

Найбільше подорожчали овочі та фрукти, а саме:

капуста - 276%, подорожчала майже в 4 рази - до 49,7 грн/кг;

морква - 223%, до 38,96 грн/кг;

яблука - 88,5%, до 46,35 грн/кг;

буряк - 57,25%,до 27,99 грн/кг.

Також серед лідерів подорожчання крупи ячні (+42,8%), олія соняшникова (+38,7%) та яйця (+76,9%) до 59,2 гривні за десяток. На понад третину зросли ціни на борошно пшеничне, картоплю, крупи гречані, масло вершкове та крупи пшеничні.

Відео дня

За рік майже не змінилася лише ціна на сало: цей продукт подорожчав лише на 0,2%.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Споживча інфляція в Україні в квітні у річному вимірі прискорилася до 15,1%. За даними Державної служби статистики, продукти харчування та безалкогольні напої в цілому за рік подорожчали на 19,8%.

Найбільшими темпами зросли ціни на яйця (+74,6%), овочі (+35,8%), соняшникова олія (+34,8%), масло (+30,1%) та фрукти (+25,3%). На 21,8% здорожчав хліб, майже на 19,9% зросла ціна на молоко.

Як повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ), станом на початок травня ціни на бакалійні товари в Україні залишаються на стабільному рівні, втім, певне зростання фіксують по окремих категоріях. Наприклад, соняшникова олія подорожчала за місяць на 2% – до 76,7 гривні за 850 мл, тобто за рік зростання склало 30%.

Вас також можуть зацікавити новини: