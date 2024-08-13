Прогнозується, що наступного року виробництво кави буде надлишковим, що має допомогти пом'якшити обмеження пропозиції.

В Європі зросли ціни на каву. Так, до пандемії в Італії чашка напою коштувала 1 євро, а наразі зросла до 1,20 євро. Кава подорожчала всюди, не тільки в Італії, пише Politico з посиланням на дані європейського статистичного агентства.

Зазначається, що на це є багато причин. По-перше, інфляція зробила практично все більш дорожчим – від електрики до пива. Країни витрачали час на вихід з пандемії, а потім зіткнулися з війною в Україні, що призвела до зростання цін на енергоносії та глобальних проблем з ланцюжками поставок.

Також впливають й інші фактори, зокрема атаки підводних дронів. Єменські повстанці сіють хаос у Червоному морі, націлюючись на вантажні судна. Дедалі частіше судноплавство перенаправляють в обхід мису Доброї Надії в Південній Африці. Це означає довший час транспортування і вищі витрати. Морська транспортна компанія Maersk заявила, що очікує, що перебої триватимуть і в третьому кварталі цього року. Це вплинуло на ціни на каву з В'єтнаму – найбільшого світового виробника сорту робусти (40% світового споживання кави; походження: центральна та західна Африка на південь від Сахари).

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Звинувачують брюссельських бюрократів

За словами журналістів, політики в Брюсселі також відіграють роль у підвищенні витрат. Наприкінці року набувають чинності правила ЄС щодо боротьби з вирубкою лісів. Згідно з ними, виробники кави повинні засвідчити, що їхнє виробництво не призвело до втрати рослинності. Процес збору даних є тривалим і дорогим. Бізнес також не впевнений, як саме будуть застосовуватися правила, що створює невизначеність і може призвести до подальшого зростання цін.

Старомодна економіка, клімат нового стилю

Автори також вказують, що кава на міжнародному ринку продається в доларах. Нещодавнє зміцнення американської валюти по відношенню до євро зробило її дорожчою для європейських покупців.

Крім того, зміна клімату може вплинути на всі природні сировинні товари. У Південній Америці після сильних морозів у 2021 році настала посуха, яка вдарила по врожаю кави в Бразилії. У В'єтнамі сезон дощів настав із запізненням, що також призвело до скорочення виробництва. Економічний закон говорить, що коли продукт стає дефіцитним, ціна на нього стрімко зростає. А довгострокові кліматичні тенденції не обіцяють нічого хорошого для пропозиції.

Арабіка (світове споживання 60%; походження: Ефіопія) найкраще росте у вузькому температурному діапазоні. Постійна спека шкодить культурі та знижує врожайність. Зміна клімату означає, що оптимальні площі для вирощування скорочуються.

Підприємства, що торгують кавою, повинні ретельно зважувати будь-яке підвищення цін, балансуючи між збільшенням витрат і необхідністю утримувати клієнтів, які повертаються: "Ми не просто підвищили ціни, бо не були впевнені, що клієнти залишаться з нами", – підкреслює власниця шикарного кафе в Брюсселі Кіліан Хюйгебаерт.

Виробництво кави

Батьківщина кави знаходиться недалеко від Ємену та його повстанців з підводними дронами – просто через Червоне море в Ефіопії. Кавовий кущ росте в поясі навколо екватора. Саме з ягід рослини, які стають яскраво-червоними, виготовляють гарячий напій. Їх збирають, чистять, сушать, обсмажують і, зрештою, подрібнюють і готують до вживання.

Нерівна та піднесена місцевість, на якій росте рослина, ускладнює механізацію. На відміну від більшості поширених сільськогосподарських культур, кава має довгий цикл вирощування, який триває три-чотири роки. Це означає, що фермери не можуть швидко змінити культуру або посадити більше кави, щоб відреагувати на зміни попиту.

Бразилія є найбільшим у світі виробником кави, за нею йдуть В'єтнам і Колумбія. Каву часто збирають власники невеликих ферм або наймані робітники. Фермери приносять свої зерна посередникам, які мають більшу частину переговорної сили. Ті продають їх більшим компаніям, і так кава рухається ланцюжком поставок.

Хороша новина полягає в тому, що принаймні в середньостроковій перспективі очікується помірне зростання цін. Фермери заохочуються до збільшення пропозиції на ринку. Прогнозується, що наступного року виробництво кави буде надлишковим, що має допомогти пом'якшити обмеження пропозиції, йдеться у статті.

Ціни на какао

У травні 2024 року ціни на какао різко підскочили і це стало найбільшим зростанням із 1999 року. Ринок досі переживе дефіцит. Дощ у Західній Африці послабив побоювання щодо врожаю.

Здорожчання відбулось після того як ціни на какао знизились і знаходились на шляху до щотижневого падіння майже на 30%, завершуючи один із найшаленіших періодів, які коли-небудь бачив ринок. Експерти тоді не пов'язували спад з фундаментальними змінами на ринку какао.

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