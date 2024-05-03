Експерти не пов'язують спад з фундаментальними змінами на ринку какао.

Ціни на какао сьогодні знизились, при цьому вони все ще знаходяться на шляху до щотижневого падіння майже на 30%, завершуючи один із найшаленіших періодів, які коли-небудь бачив ринок.

Виданны Bloomberg пише, що у п'ятницю на торгах у Нью-Йорку какао подешевшало на 7,6%, до 6990 доларів за тонну, після чого частково ліквідувало втрати та торгувалося на 0,9% вище. Загалом, ціни перебувають на шляху до тижневого зниження на 28%, що стало найбільшим падінням з 1959-го.

"‎Важливо наголосити, що недавній спад цін на какао є, перш за все, результатом торгових маневрів, а не зміни фундаментальних показників ринку"‎, – заявили у Fitch Solutions, додавши, що експерти очікують на збереження волатильності.

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Ринок какао штормить - останні новини

Нагадаємо, у березні ріст цін на какао-боби протягом двох років досяг на той момент пікового значення: ф’ючерсні контракти досягли рівня, який приблизно вдвічі перевищував попередній рекордний показник.

Кілька тижнів тому ф’ючерси на какао в Нью-Йорку перетнули нову психологічну межу: 19 квітня найактивніший контракт зріс на 5%, досягнувши історичного максимуму у більш ніж 11 тис доларів за тонну на початку торгів.

Зростання цін пов'язують з неврожаєм у Західній Африці, який призвів до того, що країни вже третій рік поспіль стикаються з дефіцитом постачань.

Останнє призвело до "‎стресу"‎ у покупців і викликало подорожчання шоколаду. Також експерти прогнозували, що зростання цін призведе до зменшення розмірів шоколадних плиток.

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