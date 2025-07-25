В Україні знову змінилися ціни на популярну ягоду: скільки коштує кілограм

Попри чергове падіння цін, зараз лохина коштує в середньому на 50% дорожче, ніж роком раніше.

На українському ринку вже шостий тиждень поспіль фіксують зниження оптових цін на лохину з місцевих господарств. Такі дані наводять фахівці аналітичного порталу EastFruit.

"‎На сьогоднішній день українські виробники пропонують цю ягоду до продажу по 165-240 грн/кг ($3,95-5,75/кг), що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня"‎, – зазначають експерти.

Широкий діапазон цін у цьому сегменті пояснюють різними якісними показниками та обсягами пропонованої лохини.

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Щодо причин зниження цін, то виділяють кілька основних факторів. По-перше, сьогодні на ринку присутня доволі об'ємна пропозиція. Це пояснюється тим, що майже всі виробники почали збирати ягоду.

По-друге, попит на лохину сьогодні відносно низький – це стосується як покупців всередині країни, так і компаній-експортерів. Останнє пояснюють тим, що більша частина виробників не може надати оптові партії дійсно високої якості.

Варто також додати, що, попри чергове цінове падіння, зараз лохина коштує в середньому на 50% дорожче, ніж роком раніше.

На думку фермерів, ягода буде дешевшати щонайменше до початку наступного місяця. Динаміка цін на лохину буде залежати від активності покупців, а також від збільшення пропозиції на ринку.

Ціни на лохину в супермаркетах України

В АТБ ягоду продають по 289,95 грн/кг.

При цьому у Varus її можна купити по 279,90 грн/кг.

Водночас в Сільпо ціни на лохину стартують від 289 гривень за кілограм.

Ціни на ягоди в Україні – останні новини

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомив про зростання цін на черешню. Таку динаміку фахівці пояснювали завершенням сезону реалізації черешні через дефіцит ягоди.

Варто сказати, що ціни на популярну ягоду в поточному сезоні на внутрішньому ринку країни нерідко перевищували показники 2024 року. Це пов’язано із зниженням врожайності у 2025-му, яке у свою чергу зумовлено аномальними погодними умовами наприкінці весни та початку літа.

Також повідомлялося, що в Україні підскочили ціни на полуницю, тоді як ціни на малину, навпаки, знизилися.

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