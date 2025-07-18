Порівняно з минулим роком вартість черешні зросла на 45%.

Гуртові ціни на черешню наразі становлять від 150 до 220 гривень за кілограм, залежно від якості, сорту та обсягів пропонованих партій, що на 10% вище, ніж минулого тижня, констатують аналітики проєкту EastFruit.

Водночас, роздрібна ціна реалізації черешні значно вища. Так, наприклад, у супермаркеті "Сільпо" популярна ягода продається по ціні від 250 до 650 гривень за кіло.

Аналітики зазначають, що чергове зростання цін відбулося напередодні завершення сезону реалізації черешні через дефіцит ягоди.

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"Придбати необхідний гуртовий обсяг черешні не вдавалося навіть шляхом підвищення закупівельних цін на нові партії", - підкреслюють аналітики, посилаючись на дані гуртових компаній.

Експерти констатують, що ціни на черешню в поточному сезоні на внутрішньому ринку України часто перевищували показники минулого року, що зумовлено зниженням врожайності фруктів у поточному році, через аномальні погодні умови наприкінці весни і на початку літа.

Вони додають, що через високі ціни на черешню українці стали менше її їсти.

Аналітики зазначають, що у порівнянні з минулим роком вартість черешні зросла на 45%. Зростання ціни ключові гравці ринку пояснюють як зниженням врожайності черешні, так і різким зростанням витрат на вирощування цієї культури.

Ціни на продукти в Україні - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, ще наприкінці червня ціни на черешню падали, хоча збільшувався відсоток гнилих ягід. Виробники пропонували ягоди за ціною 115-160 гривень за кілограм.

Напередодні в Україні стартував сезон яблук нового врожаю. Аналітики констатують, що їхня вартість на старті втричі вища, ніж у 2024 році.

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