Зазначається, що популярні ягоди значно подорожчали.

Ціни в Україні на овочі, ягоди та фрукти змінилися по-різному. Зростання продажів моркви призвело до її здешевлення.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що овоч подешевшав з 16-25 до 13-20 гривень за кілограм. Водночас пропозиція ріпчастої цибулі залишається низькою, що дало змогу продавцям підвищити ціни з 9-17 до 11-20 грн/кг.

Огірок подорожчав з 23-30 до 28-50 грн/кг, а нижня цінова межа на томат знизилася з 30 до 25 грн/кг. Почали дешевшати баклажан - з 70-100 до 40-50 грн/кг і перець "Білозерка" - з 60-70 до 53-60 грн/кг. Ціни на броколі знизилися з 30-50 до 30-40 грн/кг, а пекінська капуста продавалася дорожче - ціна підскочила з 12-25 до 23-27 грн/кг.

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Удвічі підняли відпускні ціни продавці цвітної капусти - з 10-30 гривень за кілограм до 45-60. Часнику стає більше, і він дешевшає, але не дуже активно. Ціни знизилися з 70-130 до 60-120 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті триває зростання цін на черешню. Вона подорожчала з 150-200 до 180-220 грн/кг. До того ж суниця садова (полуниця) підскочила в ціні зі 100-170 до 160-260 гривень за кіограм.

Дорожче, ніж попереднього тижня, продавалися абрикос і вишня. Вони подорожчали з 80-120 до 110-150 грн/кг і з 105-150 до 120-165 грн/кг відповідно. Знижуються ціни на малину - з 160-250 до 150-185 грн/кг і лохину - з 220-380 до 190-280 грн/кг.

На прилавках з'явилися перші українські яблука нового врожаю, щоправда ціни на нього майже вдвічі вищі, ніж торік. Сезон стартував з позначки 60-70 гривень за кілограм. Дешевше, ніж тижнем раніше, продавалася груша - нижня цінова межа впала з 80 до 70 грнг/кг. Зростання пропозиції кавуна змусило продавців знову знизити відпускні ціни з 16-22 до 15-20 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні та інших країнах

Українці, перебуваючи в різних країнах, порівнюють ціни в місцевих супермаркетах з українськими. Так, блогерка порівняла вартість продуктів у супермаркетах України та Польщі.

Пізніше інші блогери порівняли ціни в українських і німецьких супермаркетах. Крім того, подібні експерименти провели в Італії, Австралії, а також Іспанії.

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