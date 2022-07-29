Зниження цін пов'язане зі збільшенням пропозиції малини на внутрішньому ринку.

На сьогодні українські садівники озвучують ціни на малину в діапазоні 60-120 грн/кг, що в середньому на 27% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомили аналітики платформи EastFruit.

"За цінами нижньої межі діапазону у продаж на внутрішньому ринку надходять залишкові партії ягід літніх сортів, які, як правило, нетранспортабельні і не користуються попитом у представників компаній із заморожування. За максимальними цінами на сьогодні у продаж надходять більш об'ємні партії малини ремонтантних сортів, до збирання яких активно приступили в господарствах північних і західних областей країни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зниження цін пов'язане зі збільшенням пропозиції малини на внутрішньому ринку в цілому. Своєю чергою місцеві виробники відзначають дуже стриманий попит на великі партії малини з боку переробників, тому що нинішній рівень цін залишається для них дуже високим.

Як вказують експерти, компанії, які орієнтовані на експорт замороженої малини, будуть готові почати об'ємні закупівлі малини тільки за діапазону оптових цін на ягоду на рівні 60-70 грн/кг. В іншому випадку, за їхніми словами, конкурувати з європейськими виробниками замороженої ягоди буде важко.

Як повідомляв УНІАН, в Україні перші партії сливи коштують удічі дешевше, ніж торік. За даними аналітиків, виробники пропонують якісну сливу по 10-20 грн/кг, ціна на некондиційну продукцію і взагалі стартує від 7 грн/кг. Сезон масової реалізації сливи минулого року також почався наприкінці липня, проте тоді виробники не готові були здіснювати відвантаження дешевше за 28 грн/кг.

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