На сьогоднішній день виробники пропонують якісну сливу по 10-20 грн/кг.

Українські садівники на поточному тижні тільки приступили до масової реалізації сливи, а ціна на ці фрукти вже мінімум удвічі нижче, ніж минулого року.

Про це повідомили аналітики платформи EastFruit.

"На сьогоднішній день виробники пропонують якісну сливу по 10-20 грн/кг, ціна на некондиційну продукцію і зовсім стартує від 7 грн/кг. Нагадаємо, що сезон масової реалізації сливи в минулому році також почався в кінці липня, проте тоді виробники не готові були вести відвантаження дешевше 28 грн/кг", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попит на сливи на даний момент досить стриманий, що чинить додатковий тиск на ціни.

За словами садівників, ціна на сливу вже опустилася нижче рівня собівартості, хоча це тільки початок сезону реалізації. Вони так само не виключають, що в міру просування збиральних робіт в садах відпускні ціни в даному сегменті доведеться і надалі знижувати.

Раніше стало відомо, що в Україні дефіциту фруктів та овочів через окупацію південних регіонів не очікується.

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