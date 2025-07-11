Головною причиною падіння цін називають збільшення пропозиції ягоди на ринку.

Цього тижня в Україні суттєво знизилися ціни на малину. Такі дані представили аналітики профільного порталу EastFruit.

"‎На сьогодні оптові партії малини надходять у продаж за ціною 160-250 грн/кг ($3,83-5,98/кг), що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня"‌‌‎, – кажуть спеціалісти.

Основною причиною такої динаміки називають збільшення пропозиції малини на ринку. Зараз господарства почали активно збирати врожай.

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Варто сказати, що практично на всій території України спостерігається тепла і сонячна погода, яка посприяла дозріванню цієї ягоди. Аналітики вважають, що ціни на малину продовжать знижуватися й надалі.

Зазначимо також, що навіть попри суттєве зниження цін, ягоду на вітчизняному ринку пропонують до продажу в середньому на 90% дорожче, ніж в аналогічний період 2024-го.

Ціни на ягоди в Україні – останні новини

Схожу ситуацію можна бачити у випадку з цінами на лохину. З одного боку, ягода суттєво подешевшала за останній час. З іншого – навіть зараз лохина коштує приблизно у 2,5 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Зростання цін за рік пов’язують із зниженням урожайності лохини в українських господарствах, що було спричинене аномальними погодними умовами в період дозрівання.

Також повідомлялося, що через гігантські втрати врожаю, які мали місце під час весняних приморозків, в країні спостерігаються рекордні ціни на вишню та чорну смородину для заморозки.

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