Ціни на популярні ягоди зросли через величезні втрати врожаю.

В Україні фіксують рекордні ціни на вишню та чорну смородину для заморозки. Про це повідомляють фахівці профільного аналітичного порталу EastFruit.

"‎Подібних аномально високих цін раніше не було ніколи"‎, – зазначають автори матеріалу.

Сьогодні закупівельні ціни на вишню знаходяться на рівні від 60 до 85 грн/кг (1,2-1,7 євро/кг). Чорна смородина у цьому році коштує навіть дорожче вишні: заморозчики закуповують її за ціною 70-90 грн/кг (1,4-1,8 євро/кг).

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Також повідомляється про швидке зростання цін на малину. На початку липня закупівельні ціни на заморожену малину досягали 85-95 грн/кг (1,7-1,9 євро/кг). Тенденція до подальшого зростання спостерігається і у випадку з вишнею.

Ціни на популярні ягоди зросли через величезні втрати врожаю, які мали місце під час весняних приморозків. Останні спостерігалися на території Східної та Центральної Європи, а також Туреччини.

Багато хто з фермерів втратив свій врожай, тому, попри високі ціни, далеко не всі з них зможуть багато заробити.

Фахівці зазначають також, що ціни на готову заморожену продукцію, що зараз є високими в Європі, можуть знизитися в другій половині сезону. Це станеться, якщо на підприємствах харчової промисловості вирішать змінити рецептури на користь більш дешевшої сировини.

Зараз підприємства активно шукають більш дешеві альтернативи. Вони можуть зацікавитися єгипетською замороженою полуницею або екзотичними замороженими фруктами в’єтнамського походження.

Ціни на продукти в Україні

Раніше УНІАН повідомив про надходження до продажу перших українських кавунів. За словами фермерів, масового продажу кавунів варто очікувати ближче до середини липня. Спеціалісти не виключають цінового обвалу, що буде зумовлено збільшенням пропозиції.

Також повідомлялося, що на прилавках з'явилася українська лохина. При цьому ціни на неї виявилися у 2,6 раза вищі, ніж на початку сезону минулого року.

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