Однак вона залишається дорожчою, ніж в аналогічний період 2024 року.

В Україні стрімко падають ціни на лохину, з кінця минулого робочого тижня вона подешевшала в українських господарствах в середньому на 25%.

Про це повідомили експерти профільного порталу EastFruit. Згідно з його даними,‎ зараз основні продажі лохини садівники ведуть по 220-380 грн/кг ($5,26-9,08 /кг), тоді як на минулому тижні вони були не згодні відвантажувати ягоду дешевше, ніж по 300 грн/кг ($7,17 /кг).

Падіння цін викликано збільшенням пропозиції ягоди на ринку, оскільки фермери розпочали масові збори врожаю. Крім того, на ринку присутня велика кількість відносно дешевих сезонних фруктів і ягід.

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Втім, навіть зараз лохина в Україні коштує в середньому в 2,6 раза дорожче, ніж в аналогічний період 2024-го. Це пов’язують із зниженням урожайності лохини в господарствах нашої країни, яке було викликано аномальними погодними умовами в період дозрівання.

Ціни на продукти в Україні: останні новини

Нещодавно УНІАН повідомив, що в нашій країні встановилися рекордно високі ціни на вишню та чорну смородину для заморозки. Причиною цього спеціалісти називають дуже великі втрати врожаю, які трапились під час весняних приморозків.

А на початку місяця стало відомо, що перші українські кавуни врожаю 2025 року вже надійшли у продаж.

За словами фахівців, теперішній сезон кавунів стартував майже в той самий період, що й рік тому. Початок масового продажу кавунів в країні очікують ближче до середини місяця.

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