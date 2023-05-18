Сьогодні ціни на моркву в Україні вже в середньому у 2,7 раза вищі за торішні в аналогічний період.

В Україні на поточному тижні зафіксовано чергове зростання цін на торішню моркву, наразі виробники ведуть реалізацію торішньої моркви по 38-46 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit, за словами фермерів, торговельна активність в даному сегменті помітно збільшилася, що на тлі сезонного скорочення запасів даної продукції в місцевих господарствах призвело до дефіциту якісної моркви на ринку.

У ситуації, що склалася, у виробників з’явилася можливість знову підвищити відпускні ціни на свою продукцію. Експерти зазначають, що сьогодні ціни на моркву в Україні вже в середньому у 2,7 раза вищі за торішні в аналогічний період.

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При цьому більшість ключових гравців ринку сходяться на думці, що позитивна цінова динаміка в даному сегменті збережеться й надалі.

Ціни на моркву під час війни

За даними Державної служби статистики, за 2022 рік харчові продукти в Україні подорожчали на 33%, у тому числі ціни на яйця зросли на 73%, фрукти - на 77%, а овочі - на 34%.

В березні було зафіксовано подорожчанння моркви. Експерти прогнозували, що ціни на моркву будуть і далі зростати. Свою думку вони пояснювали нестачею пропозиції в українських господарствах. При цьому покрити дефіцит, користуючись імпортною продукцією, зокрема і з Польщі, гравцям ринку не вдається навіть частково.

26 квітня 2023 року експерти прогнозували новий стрибок цін на моркву. Гравці ринку не виключають ймовірності подальшого подорожчання цієї продукції за умови, що попит на моркву буде утримуватися на тому ж рівні.

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