Найбільше за рік подорожчали продукти харчування - на 33%.

Індекс інфляції в Україні в січні знизився на 0,6 процентних пункту – до 26% в річному вимірі.

Як повыдомляє Державна служба статистики, з початку року ціни зросли на 0,8%. Базова інфляція у січні 2023 року порівняно з груднем 2022 року становила 0,7%, з січнем минулого року – 23,3%.

Зазначається, що найбільше за рік подорожчали продукти харчування – на 33%, у тому числі ціни на яйця зросли на 73%, на фрукти – на 77%, овочі – на 34%.

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Інфляція в умовах війни

Нацбанк прогнозував інфляцію в понад 30% за підсумками 2022 року, проте споживча інфляція в Україні за підсумками 2022 року становила 26,6%.

За даними Держстату, станом на 10 серпня 2022 року, інфляція в Україні в липні становила 0,7%, у річному вимірі – 22,2%.

Споживча інфляція в Україні в липні в річному вираженні, порівняно з липнем 2021 року, становила 22,2%. Інфляція на споживчому ринку в липні порівняно з червнем 2022 року, склала 0,7%, з початку року – 18,2%. Базова інфляція у липні 2022 року, порівняно з червнем, становила 1,2%.

Споживча інфляція в Україні у серпні 2022 року в річному вираженні - порівняно з серпнем 2021 року - становила 23,8%.

Споживча інфляція в Україні за підсумками 2022 року становила 26,6%.

8 вересня 2022 року перший заступник міністра економіки Денис Кудін заявив про те, що в Україні змінилися темпи інфляції.

Заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук прогнозував, що у 2023 році інфляція в Україні буде поступово сповільнюватися, але залишатиметься відносно високою – на рівні близько 20%.

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