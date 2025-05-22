На сьогодні ціни на полуницю в Україні перебувають на дуже високому рівні. Про це повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" (м. Львів).
"Ціни на українську полуницю станом на третю декаду травня коливаються в межах 120–144 грн/кг. Для порівняння, торік у цей самий період середня ціна становила 98 грн/кг, що означає зростання на 22–30% залежно від регіону та обсягів постачання", – каже фахівчиня.
За її словами, висока ціна пояснюється прохолодною весною.
"Заморозки у квітні та нижчі за норму температури в травні затримали сезон щонайменше на два тижні. Через це ранньої полуниці на ринку менше, а ціни – вищі", – додає вона.
На сьогодні на львівському ринку переважає українська полуниця – перші партії надходять переважно із Закарпаття. Імпортну ягоду також можна побачити. Вона надходить з Туреччини, Греції та Іспанії.
Пік сезону полуниці у Львові прогнозують на кінець цього місяця – початок червня. За умови, що в Україні буде сприятлива погода можна очікувати зниження цін до рівня 80-100 грн/кг.
Втім, поки що фахівці не очікують суттєвого здешевлення, оскільки врожай скоротився, а витрати на вирощування та логістику зросли.
Основні обсяги ягоди повинні з’явитися на львівських ринках у першій половині наступного місяця.
Ціни на продукти в Україні – останні новини
Україні загрожує дефіцит вишні й черешні. Причиною цього є те, що Східна Європа (зокрема, наша країна) зазнала значних збитків від заморозків у квітні цього року. Ще один фактор, який може призвести до зростання цін на черешню – окупація військами РФ регіонів, де вона традиційно вирощується.
Також нещодавно стало відомо, що в Україні суттєво знизились ціни на ранню продукцію. При цьому вартість торішнього буряка продовжує рости. У сегменті зелені подорожчали кріп та спаржа.