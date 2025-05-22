Фахівці зазначають, що на ціну і пропозицію істотно вплинула прохолодна весна.

На сьогодні ціни на полуницю в Україні перебувають на дуже високому рівні. Про це повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар"‎ (м. Львів).

"‎Ціни на українську полуницю станом на третю декаду травня коливаються в межах 120–144 грн/кг. Для порівняння, торік у цей самий період середня ціна становила 98 грн/кг, що означає зростання на 22–30% залежно від регіону та обсягів постачання", – каже фахівчиня. ‎

За її словами, висока ціна пояснюється прохолодною весною.

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"‎Заморозки у квітні та нижчі за норму температури в травні затримали сезон щонайменше на два тижні. Через це ранньої полуниці на ринку менше, а ціни – вищі"‎, – додає вона.

На сьогодні на львівському ринку переважає українська полуниця – перші партії надходять переважно із Закарпаття. Імпортну ягоду також можна побачити. Вона надходить з Туреччини, Греції та Іспанії.

Пік сезону полуниці у Львові прогнозують на кінець цього місяця – початок червня. За умови, що в Україні буде сприятлива погода можна очікувати зниження цін до рівня 80-100 грн/кг.

Втім, поки що фахівці не очікують суттєвого здешевлення, оскільки врожай скоротився, а витрати на вирощування та логістику зросли.

Основні обсяги ягоди повинні з’явитися на львівських ринках у першій половині наступного місяця.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Україні загрожує дефіцит вишні й черешні. Причиною цього є те, що Східна Європа (зокрема, наша країна) зазнала значних збитків від заморозків у квітні цього року. Ще один фактор, який може призвести до зростання цін на черешню – окупація військами РФ регіонів, де вона традиційно вирощується.

Також нещодавно стало відомо, що в Україні суттєво знизились ціни на ранню продукцію. При цьому вартість торішнього буряка продовжує рости. У сегменті зелені подорожчали кріп та спаржа.

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