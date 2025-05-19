Зазначається, що ціни у фруктово-ягідному сегменті не змінилися, крім полуниці.

Ціни на ранню продукцію в Україні знизилися. При цьому продовжує дорожчати торішній буряк.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що ціни на овоч підскочили з 22-32 до 30-33 гривень за кілограм. Водночас дешевше, ніж попереднього тижня, продавалася рання морква. Минулого тижня її віддавали по 55-60 грн/кг, а тижнем раніше - 60-70.

Низький попит призвів до зниження цін на помідори з 60-105 до 55-90 гривень за кілограм. Також подешевшали огірок з 50-75 до 25-70 грн/кг і солодкий перець - зі 120-125 до 115-120 грн/кг.

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Ціни на цвітну капусту зросли з 60-70 до 80-90 грн/кг. Зниження пропозиції редиски дозволило продавцям підвищити ціни з 20-25 до 25-30 гривень за кілограм. При цьому подорожчав кабачок з 50-60 до 63-73 грн/кг.

У сегменті зелені подорожчав кріп зі 120-160 до 150-180 гривень, а також спаржа - з 200-350 до 350-450 грн/кг.

Ціни у фруктово-ягідному сегменті збереглися на рівні попереднього періоду. Винятком стала лише полуниця, що подорожчала, її продажі знизилися через похолодання. Ціни на ягоду підскочили зі 180-230 до 215-245 гривень за кілограм.

Ціни на овочі та фрукти в Україні - останні новини

В Україні стрімко падали ціни на ранню білокачанну капусту через сезонне збільшення пропозиції овочів нового врожаю.

Зі свого боку аналітик УКАБ Максим Гопко повідомив, що ціни на полуницю досить високі, але на початку літа можна очікувати здешевлення, яке не триватиме довго.

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