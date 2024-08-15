Пропозиція продукції стрімко зростає, а попит залишається вкрай низьким.

В Україні знову дешевшає ріпчаста цибуля. Станом на 15 серпня ціни на дану продукцію впали нижче рівня минулого року. Фермери готові відвантажувати цибулю по 7-13 грн/кг ($0,12-0,22/кг), що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що практично всі українські господарства узялися до збирання цибулі, тому пропозиція зростає досить швидко. А ось попит залишається вкрай низьким, і зниження цін на продажах ніяк не позначається.

Більшість господарств почали активно розпродавати наявні запаси некондиційної продукції. При цьому низка фермерів повідомляє про те, що через погодні особливості в поточному сезоні дуже мало якісної цибулі, придатної для закладання на зберігання. Через це помітно зріс відсоток втрат і частка некондиційної продукції, яку виробники прагнуть збути в першу чергу.

Відео дня

Наразі ціна на цибулю в Україні вже в середньому на 12% нижча, ніж у середині серпня 2023 року. Однак деякі гравці ринку впевнені, що вже у вересні ситуація на ринку зміниться. До цього моменту запаси цибулі в господарствах істотно скоротяться, і ціни на цю продукцію підуть вгору.

Ціни на продукти

Сезон лохини в Україні добігає кінця. Садівники продають залишкові партії ягоди, але через низький попит ціни на ягоду все ще досить низькі. Сезон продажу лохини стартував у середньому на два тижні раніше через теплу і відносно м'яку весну, тому завершення сезону прогнозують також набагато раніше.

Оптові ціни на малину в Україні різко обвалилися. На ринок завчасно надійшла ягода осінніх сортів у великих кількостях. Якщо тижнем раніше перекупники пропонували ціни в районі 50-60 грн/кг для невеликих виробників, тобто 1,2-1,5 долара за кілограм, то цього тижня максимальна ціна малини близько 40 грн/кг, тобто менше 1 долара.

Вас також можуть зацікавити новини: