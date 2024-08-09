Різко обвалилися оптові ціни на малину: скільки коштує ягода в Україні

Зазначається, що ціни на ягоду можуть і далі падати.

Оптові ціни на малину в Україні різко обвалилися. На ринок завчасно надійшла ягода осінніх сортів у великих кількостях.

Аналітики EastFruit зазначили, що якщо тижнем раніше перекупники пропонували ціни в районі 50-60 грн/кг для невеликих виробників, тобто 1,2-1,5 долара за кілограм, то цього тижня максимальна ціна малини близько 40 грн/кг, тобто менше 1 долара.

Так, за кілька днів ціна на малину впала майже на третину і очікується подальше зниження цін. Варто зазначити, що ціни на малину здебільшого знижують перекупники, але аналітики впевнені, що ситуація незабаром стабілізується.

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Ціни на малину в супермаркетах України

В Auchan 250 грам малини обійдеться в 104 гривні.

При цьому в Сільпо така упаковка ягоди коштує 114 гривень.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на капусту в Україні значно зросли через дефіцит овоча нового врожаю. Фермери скаржаться на спекотну погоду, через що дозрівання капусти сповільнилося.

При цьому йдуть вгору ціни на картоплю. Основні продажі відбуваються в межах 13-18 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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