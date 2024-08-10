Ціни на лохину наприкінці сезону летять вниз: скільки коштує ягода в Україні

Зазначається, що попри завершення сезону, ціни на лохину досить низькі.

Сезон лохини в Україні добігає кінця. Садівники продають залишкові партії ягоди, але через низький попит ціни на ягоду все ще досить низькі.

Аналітики EastFruit зазначили, що сезон продажу лохини стартував у середньому на два тижні раніше через теплу і відносно м'яку весну, тому завершення сезону прогнозують також набагато раніше.

На сьогодні більшість садівників продають залишкові партії лохини, але попри це ціни продовжують знижуватися другий тиждень поспіль. За словами виробників, це пов'язано з низькими показниками якості лохини через спекотну та посушливу погоду.

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Крім того, попит перебуває на низькому рівні, що також сприяє падінню цін на ягоду.

Зокрема, українські виробники продають лохину по 70-130 грн/кг ($1,71-3,17/кг), що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше. При цьому садівники не виключають, що будуть змушені ще більше знизити ціну, якщо попит не підвищиться.

Ціни на лохину в супермаркетах України

В Auchan лохину віддають по 149,90 гривень за кілограм.

В АТБ ягода трохи дорожча - 179,95 грн/кг.

У Сільпо ж лохина коштує 229 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на картоплю несподівано пішли верх. Основні продажі відбуваються в межах 13-18 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж тижнем раніше.

При цьому оптові ціни на малину в Україні різко обвалилися. На ринок завчасно надійшла ягода осінніх сортів у великих кількостях. Ягоду цього тижня продавали близько 40 грн/кг.

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