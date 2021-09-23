За різними оцінками, подорожчання хліба й хлібобулочних виробів до кінця року може скласти від 5 до 25%.

До кінця 2021 року популярний серед українців продукт - хліб - може подорожчати від 5 до 25%.

Про це заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак, повідомляє ГолосUA.

Читайте такожУкраїна вийшла на рекордний урожай зернових: що буде з цінамиВін назвав причини подорожчання хліба: зростання цін на сировину і на енергоносії, що займають значну частину у виробництві борошна і хлібобулочних виробів.

"Таким чином, відбудеться підвищення загальної собівартості хлібобулочних виробів. Через що виробники і продавці будуть змушені піднімати ціни кінцевим споживачам", — зазначив Новак.

"За різними оцінками, подорожчання хліба і хлібобулочних виробів до кінця року може скласти від 5 до 25%", — підсумував він.

Зростання цін на продукти в Україні: дані Держстату за вересень 2021

Ціни на цукор і соняшникову олію в Україні в серпні в річному вираженні - порівняно із серпнем 2020 року – підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.

У серпні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 51,8%, хліб подорожчав на 16,5%, м'ясо – на 11%, макарони – на 10%.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Ольга Робейко