Станом на 10 вересня аграрії намолотили 45 млн тонн зерна.

Українські аграрії продовжують збирання зернових і зернобобових культур, нинішній урожай яких може встановити новий рекорд, обігнавши показник 2019 року, коли було зібрано 75 млн тонн.

Як повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України, станом на 10 вересня в Україні намолочено 45 млн тонн зерна, з яких пшениці – рекордна кількість 32,9 млн тонн. Також на поточну дату аграрії намолотили майже 11 млн тонн ячменю, 2,8 млн тонн ріпаку і 570 тис.тонн гороху.

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Зазначається, що аграрії приступили до збирання пізніх зернових культур, зокрема, гречки, якою намолочено вже 27,9 тис.тонн.

Сільгоспвиробники 11 областей проводять збір проса, а в Донецькій, Сумській, Тернопільській та Херсонській областях його вже завершили.

Аграрії Вінницької, Рівненської та Черкаської областей почали копати цукровий буряк, яких зібрано 148 тис.тонн, або 1% до прогнозу.

Також у кількох областях розпочався збір олійних культур, а саме соняшнику та сої.

Що буде з цінами:

Експерти попереджають: українці можуть і не відчути здешевлення продуктів, оскільки на ціни впливає безліч інших факторів і, в першу чергу, ціни на світовому ринку.

"Високі ціни на світових ринках сприятимуть зростанню цін на внутрішньому ринку України. Середня закупівельна ціна на пшеницю 2-го класу зараз знаходиться на рівні 6,8 тис.гривень за тонну. Для порівняння рік тому вона становила близько 6 тис.за тонну. Тобто, попри рекордний урожай, нас очікує подальше зростання цін на борошно, крупи та хліб", – прогнозує кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

Збирання врожаю: що необхідно знати

Станом на кінець серпня 2021 року українські аграрії завершували збір ранніх зернових та зернобобових культур, урожай яких у 2021 році може бути рекордним.

Станом на 20 серпня хлібороби обмолотили 9,2 млн га посівних площ, що становить 98% від прогнозу. Також вони зібрали 43,7 млн тонн зерна. Зокрема, За останній тиждень намолочено 4,2 млн тонн зернових.

У розрізі культур, пшениці зібрано 32 млн тонн, що на 7 млн тонн більше, ніж за весь 2020 рік. Також зібрано понад 10 млн тонн ячменю і майже 560 тисяч тонн гороху.

Автор: Ганна Нагорна