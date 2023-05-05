Індекс цін на м'ясо в квітні виріс на 1,3%.

Вперше за рік світові ціни на продовольчі товари зросли. У середньому за квітень значення індексу продовольчих цін ФАО (ІПЦФ) перевищило березневий показник.

Як повідомляє Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FАО), квітневе значення індексу склало 127,2 пункту, що на 0,8 пункту (0,6 відсотка) перевищує березневий показник.

Головними факторами зростання значень ІПЦФ в квітні стали підвищення цін на цукор і м'ясо, в той час як ціни на зернові, молочну продукцію і рослинні масла продовжували падати.

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Індекс цін на м'ясо в квітні виріс на 1,3%. Але в річному вираженні збереглося зниження на 6,1%. Як пояснюють у ФАО, в квітні світові котирування цін на свинину виросли, перш за все, під впливом зростання імпортних закупівель з боку країн Азії і обмеженості поставок з декількох провідних країн-експортерів.

У той же час, світові ціни на м'ясо птиці відновили тенденцію до збільшення після дев'яти місяців падіння. Також зросли ціни на яловичину через скорочення пропозиції худоби, особливо в США.

Індекс цін на цукор в квітні був на 17,6% вище березневого значення. Зростання цього показника триває третій місяць поспіль і досягло найвищого значення з жовтня 2011 року. Це зростання обумовлене занепокоєнням у зв'язку зі скороченням пропозиції на світових ринках через подальше зниження прогнозів виробництва в Індії та Китаї.

Індекс цін на рослинні олії ФАО знизився на 1,3% до 130,0 пунктів, падіння триває шостий місяць поспіль. Це обумовлено зниженням цін на соєву, рапсову та соняшникову олії та стабільними цінами на пальмову олію.

У квітні поточного року середнє значення індексу цін на зернові продукти знизилося на 2,4 пункту (1,7 відсотка) в порівнянні з березнем і на 33,5 пункту (19,8 відсотка) в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Індекс цін на молочну продукцію ФАО продовжив знижуватися і досяг позначки 124,6 пункту, що на 2,2 пункту (1,7%) нижче, ніж у березні, і на 22,1 пункту (15,1%) нижче, ніж рік тому. Основною причиною зниження світових цін на сухе молоко є низький імпортний попит на світових ринках, хоча обсяги закупівель з боку Китаю і сезонне скорочення поставок з Нової Зеландії допомогли стримати потенційно більш глибокий спад цін.

Ціни на сир також впали через високу експортну пропозицію в Західній Європі. У той же час, світові ціни на вершкове масло залишалися стабільними завдяки достатньому зростанню пропозиції для задоволення зростаючого імпортного попиту.

Світові ціни

Відповідно до світового індексу продовольства, який публікує Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO), світові ціни на продовольство знизилися в липні, після рекордного зростання. Світові ціни на пшеницю в липні знизилися на 14,5%, а на кукурудзу - на 10,7%, частково в результаті домовленості про розблокування експорту зерна з портів Чорного моря, а також через збір врожаю в північній півкулі.

Згідно з прогнозом Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, в 2023 році ситуація з пропозицією сільськогосподарської продукції трохи покращиться, але зростання цін і далі буде негативно впливати на найбідніші країни.

Крім того, в організації зазначили, що обсяги імпорту продовольства в економічно вразливих країнах скоротяться на 10%.

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