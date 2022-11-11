Найбільше постраждають найбідніші країни.

Витрати на імпорт продовольства у світі в поточному році зростуть на 10% та складуть рекордні 1,94 трильйона доларів. Найбільше постраждають найбідніші країни, які не зможуть закупити необхідний обсяг продовольства.

Згідно прогноз Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, в наступному році ситуація з пропозицією сільськогосподарської продукції трохи покращиться, але зростання цін і далі буде негативно впливати на найбідніші країни.

Крім того, в організації зазначили, що обсяги імпорту продовольства в економічно вразливих країнах скоротяться на 10%.

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"Імпортери стикаються з труднощами при фінансуванні зростаючих міжнародних витрат, що може означати кінець їх стійкості до більш високих міжнародних цін", - зазначено в прогнозі.

Війна в Україні та морові ціни на продукти - що відомо

Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну негативно вплинуло на продовольчу ситуацію у світі. Бідні країни опинилися на межі голоду.

22 липня поточного року підписали зернову угоду, яке мало на увазі разблокірвку українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для експорту зерна та іншої аграрної продукції.

2 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що українське продовольство доставили в 20 країн міра.

За даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, в серпні індекс продовольчих цін ФАО склав 138,0 пункту, що на 1,9% нижче, ніж у липні, зафіксувавши зниження п'ятий місяць поспіль.

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