В ООН однак заявили про високий рівень непевності щодо подальшої динаміки цін.

Світові ціни на продовольство знизились у липні, після рекордного зростання.

Як пише Голос Америки, про це свідчить Світовий Індекс продовольства, який публікує Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO).

"Зниження цін на продовольство з дуже високих рівнів є гарною новиною, особливо коли йдеться про доступ до їжі", - заявив головний економіст FAO Максімо Тореро.

Новини про домовленість щодо українського зерна стали важливим фактором такого зниження, прокоментували в організації. Світові ціни на пшеницю в липні знизились на 14,5%, а на кукурудзу - на 10,7% частково в результаті домовленості про розблокування експорту зерна з портів Чорного моря, а також через збір врожаю в північній півкулі.

Однак є велика непевність щодо подальшої динаміки цін, зокрема через високі ціни на добрива, які впливають на прогнози врожаю та добробут фермерів, негативний світовий прогноз та рух валют.

За словами Тореро, все це створює серйозну напругу для світової глобальної безпеки.

Як повідомляв УНІАН, у червні МЗС України закликало усіх зацікавлених партнерів разом з Україною зосередити зусилля на пошуку збалансованого рішення, яке зніме російську блокаду з портів і при цьому передбачатиме чіткі безпекові гарантії для українського чорноморського узбережжя та відповідних гуманітарних коридорів.

22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

В рамках реалізації домовленостей з вантажем української кукурудзи уже було відправлено 4 судна - вони перевозять понад 80 тис. тонн кукурудзи.

Прибуття першого судна RAZONI в кінцевий пункт призначення – порт Триполі в Лівані – очікується 7 серпня.

Під час реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування завтра, 6 серпня, очікується прибуття в порт "Чорноморськ" першого судна під завантаження.