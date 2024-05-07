Ціни на деякі овочі в Україні стрімко летять донизу: що подешевшало

Зазначається, що ціни на ягоди та фрукти залишилися на рівні минулого тижня, крім полуниці.

Ціни на деякі овочі в Україні продовжують знижуватися. Зокрема, йдеться про ранню картоплю та капусту.

За інформацією аналітиків East fruit, після тривалого періоду стагнації почали зростати відпускні ціни на ріпчасту цибулю врожаю 2023 року. Дорожче, ніж тижнем раніше, продавалася морква.

Водночас стрімко знижувалися ціни на огірок і подешевшали томати. Крім того, падають ціни на редис через збільшення пропозиції.

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Також не минулого тижня подешевшали цвітна капуста та кабачок. Серед зелені знижувалися ціни на зелену цибулю та кріп, але дорожчав щавель.

Щодо цін на ягоди та фрукти, то вони збереглися на рівні попереднього тижня за винятком полуниці (суниці садової), ціни на яку летять донизу через підвищення пропозиції.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

У травні ціни на яблука можуть зрости до 27 гривень за кілограм, а на виноград - до 285 гривень за кілограм. При цьому ціна на апельсини дійде до 75 гривень, на лимони - до 57 гривень, на банани - до 70 гривень, а мандарини до 77 гривень.

Водночас українці можуть очікувати зниження ціни на овочі борщового набору завдяки збільшенню пропозиції овочів закритого ґрунту.

Крім того, аграрії прогнозують, що ціна на полуницю цьогоріч становитиме приблизно - від 60 до 80 гривень за кілограм, як і торік.

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