Зазначається, що значно на ціни вплинув новий урожай.

Ціни на продукти в Україні минулого тижня змінилися різноспрямовано. Найбільше здивували ціни на малину.

Аналітики EastFruit зазначили, що ціни на моркву підскочили вдвічі - з 16-23 гривень до 30-35 гривень за кілограм. Причиною такого стрибка став дефіцит якісної моркви. Значно додала в ціні й рання картопля - з 10-25 гривень до 25-30. Ціни на огірки злегка налякали українців цінами - з 25-45 гривень піднялися до 42-50.

Водночас ціни на ранню капусту продовжують знижуватися - з 9 гривень до 8 гривень за кілограм. Подешевшала і стара цибуля - з 23-26 до 20-24 гривень. До такого обвалу цін призвело те, що фермери активно почали прибирати цибулю нового врожаю.

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Зелень хоч і знижується потроху в ціні, але все ще торгується в межах 100-150 гривень.

Що стосується фруктів і ягід, то ціни на полуницю істотно збільшилися. Виробники віддають популярну ягоду по 50-70 гривень, хоча тижнем раніше оптові ціни були на рівні 45-50 гривень. Варто зазначити, що на ринках полуниця торгується вже на рівні 100-150 гривень.

Значно впали оптові ціни на черешню - з 50-115 до 37-70 гривень за кілограм. Потроху знижуються ціни на лохину - з 400-420 гривень до 320-380, а малина і зовсім обвалилася в ціні - з 330-350 до 100-160.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на овочі в Україні в травні зростали через дорожчу продукцію нового врожаю. При цьому ціни на молоко пішли вниз, а найбільше падіння показали яйця. Так, у травні середні ціни на яйця впали на 14,6% до 28,6 гривень за десяток. Молоко подешевшало на 1,9% до 38,7 гривень за літр.

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