Тепличний огірок в Україні вже коштує в середньому на 15% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціна на тепличний огірок наразі формується в межах 30-50 грн/кг ($0,74-1,23/кг), що в середньому на 30% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня, повідомляє EastFruit.

"Причиною подорожчання огірка на українському ринку є істотне скорочення пропозиції. Так, практично у всіх тепличних комбінатах сьогодні проводять зачистки напередодні підготовки до другої сівозміни, що призвело до значного скорочення вибірок цієї тепличної продукції", – йдеться в повідомленні.

Тим часом пропозиція огірка з літніх теплиць також помітно зменшилася, що зумовлено зниженням темпів збору врожаю через погодні умови.

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Зазначається, що на сьогодні тепличний огірок в Україні вже коштує в середньому на 15% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Однак ключові гравці ринку не виключають, що подальше подорожчання в цьому сегменті може вкрай негативно позначитися на темпах збуту.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Ціни на овочі в Україні в травні зростали через дорожчу продукцію нового врожаю. При цьому ціни на молоко пішли вниз, а найбільше падіння показали яйця. Так, у травні середні ціни на яйця впали на 14,6% до 28,6 гривень за десяток. Молоко подешевшало на 1,9% до 38,7 гривень за літр.

11 червня стало відомо, що на цьому тижні українські виробники суттєво підвищили відпускні ціни на полуницю. Однією з причин являється скорочення пропозиції суниці садової на ринку через завершення сезону реалізації ранніх сортів.

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