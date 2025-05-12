Зазначається, що окремі позиції подорожчали за останній тиждень.

В Україні падають ціни на ранні овочі. При цьому дешевше, ніж тижнем раніше, продавали як торішню картоплю, так і врожаю нинішнього року.

Аналітики проекту EastFruit зазначили, що ціни на стару картоплю в Україні знизилися з 16-25 до 15-24 гривень за кілограм, а ціни на молоду також різко впали з 70-110 до 65-90 грн/кг. При цьому подешевшала рання морква - з 80-85 до 60-70 грн/кг. Водночас, на тлі помітного скорочення пропозиції почала дорожчати ріпчаста цибуля - ціни підскочили з 14-18 до 20-26 грн/кг.

Прохолодна погода позначилася на обсягах вибірки огірка з місцевих тепличних комбінатів, у результаті ціни на нього почали зростати. Огірок подорожчав з 25-50 грн/кг до 50-75. Разом із цим подорожчали томати - верхня цінова межа підскочила з 95 до 105 грн/кг, а також солодкий перець - з 95-110 до 120-125 грн/кг. Пекінська капуста подорожчала з 30-35 до 35-45 грн/кг, а цвітна подешевшала майже вдвічі - з 110-120 до 60-70 гривень за кілограм.

Відео дня

У сегменті зелені зросла ціна на зелену цибулю - верхня цінова межа піднялася з 95 до 100 грн/кг, а салат подорожчав з 30-40 до 40-50 грн/кг, водночас подешевшав кріп з 160-170 до 120-160 грн/кг. Унаслідок зростання пропозиції розширився діапазон цін на спаржу. Минулого тижня її продавали по 200-350 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше ціни перебували в діапазоні 270-300 грн/кг.

У міру зменшення пропозиції яблука, ціни на нього продовжують зростати, сягнувши на минулому тижні рівня в 50 гривень за кілограм. Також дорожче став продаватися лимон - верхня цінова межа піднялася з 90 до 120 грн/кг, а апельсин подешевшав - нижня цінова межа впала з 95 до 65 грн/кг. При цьому діапазон цін на ківі розширився. Минулого тижня фрукт продавали по 105-240 грн/кг, а тижнем раніше ціни перебували в межах 110-190 грн/кг. Водночас суницю садову віддавали по 180-230 гривень за кілограм.

Урожай-2025 в Україні - прогноз експертів

В Інституті садівництва НААН не виключають, що через вплив низьких температур може бути повністю втрачено врожай абрикосів і аличі, а також до 30% врожаю вишні та черешні внаслідок зниження фертильності пилку.

Зазначається, що можлива втрата або зменшення врожаїв фруктів призведе до збільшення на прилавках імпортної продукції, що матиме вплив на ціну, адже при її формуванні закладаються додаткові витрати на логістику.

Вас також можуть зацікавити новини: